Неконтролируемые калории и диабет: чем опасна диетическая газировка

В целях заботы о своем здоровье и избавления от лишних килограммов некоторые предпочитают заменять сладкие газированные напитки их диетическими аналогами. Само название говорит о том, что в них меньше калорий, а, соответственно, они принесут меньше вреда фигуре и работе органов.Лишний весЧастое употребление искусственных подсластителей способно повысить тягу к высококалорийной пище и, как следствие, привести к большему риску увеличения веса и развитию ожирения в будущем. Так, например, один из экспериментов показал, что перешедшие на диетическую газировку люди с избыточным весом потребляли больше калорий с пищей, чем люди с аналогичными показателями, которые пили обычную газировку. Первые к концу проведения исследования к тому же имели более высокий индекс массы тела, чем вторые.Сахарный диабетМозг, как правило, ассоциирует сладкую пищу с калориями. Когда мы ее поглощаем, тело автоматически стремится высвободить инсулин, чтобы "сопровождать" глюкозу в крови. До недавнего времени предполагалось, что данный процесс не запускается при употреблении искусственных подсластителей, ведь в таком случае сладкий вкус не соответствует количеству калорий. Но в ходе одного из исследований ученые обнаружили, что это это не так, и процесс запускается в любом случае. То есть, например, если выпить за день 2 обычные газировки и 3 диетические, то в последнем случае инсулин будет повышаться чаще, что не очень хорошо для организма. Как предупреждают специалисты, подобные скачки чреваты развитием сахарного диабета 2-го типа.