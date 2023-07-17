Витамин K: 10 ВАЖНЫХ фактов, которые НУЖНО ЗНАТЬ

Это жирорастворимый витамин, который наиболее известен важной ролью, которую он играет в свертывании крови. Однако витамин К также...Витамин К - это жирорастворимый витамин, который наиболее известен важной ролью, которую он играет в свертывании крови.Однако витамин К также абсолютно необходим для укрепления костей, предотвращения сердечных заболеваний и является важной частью множества процессов в организме.На самом деле, витамин К иногда называют «забытым витамином», потому что его польза часто упускается из виду.Недавние данные свидетельствуют о том, что витамин К является важным дополнением к витамину D, и если у вас дефицит одного из витаминов, ни один из них не работает оптимально в вашем теле. Как вы уже знаете, витамин D является ключевым фактором в поддержании оптимального здоровья.По словам одного из ведущих исследователей витамина K в мире, д-ра Цееса Вермеера, у большинства людей наблюдается дефицит как витамина К так и витамина D. Большинство из вас получают из пищи количество K, достаточное для поддержания адекватного свертывания крови, но НЕдостаточное для защиты от множества других проблем со здоровьем.10 причин, по которым так важно убедиться, что вы потребляете достаточное количество витамина КВ следующей таблице представлены потенциальные проблемы со здоровьем, которые могут быть связаны с дефицитом витамина К.1. Три типа витамина К – какой самый лучший?Три вида витамина К это:Витамин K1, или филлохинон, встречается в растениях, особенно в зеленых овощах; K1 попадает прямо в печень и помогает поддерживать здоровое свертывание крови.Витамин K2, также называемый менахинон, производится бактериями, которые обитают на стенках вашего желудочно-кишечного тракта; K2 поступает прямо в стенки кровеносных сосудов, кости и ткани, не являющиеся вашей печенью.Витамин K3 или менадион - это синтетическая форма, употреблять которую я не рекомендую; важно отметить, что у младенцев, которым вводили синтетический витамин K3, наблюдался токсический шок.Витамин К, который я рекомендую в качестве добавки – это витамин К2, который является естественным и нетоксичным, даже если принимать дозу, в 500 раз превышающую рекомендуемую суточную норму.Витамин K2, который образуется в вашем организме, а также продуцируется ферментированными продуктами, является превосходной формой витамина K.Увеличение уровня K2 за счет потребления большего количества ферментированных продуктов является наиболее предпочтительным способом.Пища с самым высоким содержанием натурального K2 это натто, который представляет собой форму ферментированных соевых бобов, потребляемых в Азии.2. Витамин K2 защищает ваше сердцеВитамин K2 помогает предотвратить затвердевание артерий, что является распространенным фактором при коронарных заболеваниях сердца и сердечной недостаточности.Исследования показывают, что витамин K2 может оберегать от кальция артерии и другие ткани тела, где он может нанести ущерб.Последние исследования показывают, что именно витамин K2, а не K1, в сочетании с витамином D, предотвращает кальцинирование в ваших коронарных артериях, тем самым предотвращая сердечно-сосудистые заболевания.3. Витамин K2 помогает предотвратить остеопорозЛучший способ поддержания здоровья костей - это диета, богатая свежими, сырыми цельными продуктами, что максимизирует количество в них естественных минералов, чтобы у вашего тела было сырье, необходимое ему для выполнения того, для чего оно предназначается.Витамин K2 является одной из наиболее важных питательных добавок для улучшения плотности костей.Он служит биологическим «клеем», который помогает вводить кальций и другие важные минералы в вашу костную матрицу.Было проведено несколько выдающихся исследований о защитных действиях витамина К2 против остеопороза:Ряд испытаний в Японии показал, что витамин K2 полностью останавливает потерю костной массы, а в некоторых случаях даже увеличивает костную массу у людей с остеопорозом.Объединенные результаты семи японских исследований показывают, что добавка витамина K2 дает 60-процентное сокращение числа переломов позвонков и 80-процентное сокращение числа переломов бедра и других, не связанных с позвоночником переломов.Исследователи из Нидерландов доказали, что витамин К2 в три раза эффективнее чем витамин К1, в повышении уровня остеокальцина, который контролирует образование кости.Прочность кости зависит не только от кальция. Ваши кости на самом деле состоят из более чем дюжины минералов. Если вы сосредоточитесь только на кальции, вы, вероятно, ослабите свои кости и повысите риск остеопороза, как объясняет д-р Роберт Томпсон в своей книге The Calcium Lie.Ваше тело сможет правильно использовать кальций с большей вероятностью, если это кальций, полученный из растений.Хорошие источники такого кальция это, например, сырое коровье молоко, полученное от выращенных на пастбищах коров (которые питаются растениями, богатыми кальцием), листовые зеленые овощи, альбедо цитрусовых, рожковое дерево и пырей.4. Витамин К помогает предотвратить ракРяд исследований показал, что витамины K1 и K2 эффективны против рака.Имейте в виду следующее:• В одном из исследований, опубликованном в сентябре 2003 года в Международном журнале онкологии, установлено, что лечение пациентов с раком легких витамином K2 замедляет рост раковых клеток, а предыдущие исследования показали пользу К2 при лечении лейкемии.В августовском исследовании 2003 года, опубликованном в «Обзоре альтернативной медицины», в котором участвовали 30 пациентов с типом рака печени, называемым гепатоцеллюлярной карциномой, которые принимали витамин К1 перорально, заболевание стабилизировалось у шести пациентов; у семи пациентов был частичный ответ; и еще у семи человек улучшилась функция печени. У 15 пациентов нормализовался протромбин.• В 2008 году немецкая исследовательская группа обнаружила, что витамин К2 обеспечивает существенную защиту от рака предстательной железы, одного из самых распространенных видов рака среди мужчин в Соединенных Штатах. По словам доктора Вермеера, мужчины, принимающие наибольшее количество K2, имели примерно на 50 процентов меньше случаев рака предстательной железы.Витамин K также оказался полезным в борьбе с неходжкинской лимфомой, и раком толстой кишки, желудка, носоглотки и полости рта.5. Дополнительная польза для здоровья от витамина ККак было написано в журнале Life Extension в марте 2004 года, исследователи обнаружили много других полезных эффектов витамина K, включая то, что:Дефицит витамина K2 может быть фактором, влияющим на развитие болезни Альцгеймера, а добавка витамина K2 может помочь в предотвращении этого заболеванияВитамин K2 улучшает чувствительность к инсулину; у людей, которые получают больше всего витамина K2 из продуктов питания, примерно на 20 процентов реже развивается диабет типа 2Топический витамин К может помочь уменьшить ушибыВитамин К может иметь антиоксидантные свойства6. Витамин К - жирорастворимый витаминЭто важно, потому что жир в продуктах питания необходим для поглощения этого витамина. Поэтому, чтобы ваше тело эффективно поглощало витамин К, вам нужно съесть немного жира вместе с ним.7. Пищевые источники витамина K2Ферментированные продукты, такие как натто, обычно имеют самую высокую концентрацию витамина К, содержащуюся в рационе человека, и могут ежедневно обеспечивать вас несколькими миллиграммами витамина K2. Этот уровень намного превышает количество, содержащееся в темно-зеленых овощах.Добавление традиционно ферментированных продуктов в ваш рацион очень важно, польза для здоровья от этих продуктов огромна.Точные значения содержания K2 в продуктах трудно найти. Тем не менее, я нашел несколько приблизительных значений для сравнения, они перечислены в таблице ниже.Другие продукты с высоким содержанием K2 это сырые молочные продукты, такие как маринованные овощи и мягкие сыры, сырое масло и кефир и квашеная капуста.Содержание K2 в пастеризованных молочных продуктах и продуктах фабричного животноводства, из которых состоит большинство коммерческих источников продуктов, очень НИЗКОЕ, и их потребления следует избегать.Только у животных, питающихся травой (не зерном), будет естественно высокий уровень К2.8. Кому нужен витамин К?Если у вас или в вашей семье есть история остеопороза или сердечных заболеваний, я настоятельно рекомендую добавить витамин K в ваш рацион. Имейте в виду, что вам нужно будет есть больше одного фунта листовой зелени ежедневно, чтобы получить необходимое количество витамина К.Очевидно, что листовая зелень и шпинат имеют высокую питательную ценность, но если у вас уже есть сердечные заболевания, немного дополнительного витамина К будет простой страховкой, чтобы убедиться, что ваши кровеносные сосуды не кальцифицируются.Вам также стоит рассмотреть вопрос о добавлении витамина К в ваш рацион, если вы не едите много овощей или вас беспокоит, что вы не получаете достаточного количества витамина К из своей пищи по любой причине.Следующие условия могут вызвать повышенный риск дефицита витамина К:Плохая или сильно ограничивающая диета;Болезнь Крона, язвенный колит, целиакия и другие болезни, которые влияют на поглощение питательных веществ;Болезнь печени, которая препятствует накоплению витамина К;Медикаменты, такие как антибиотики широкого спектра действия, препараты холестерина и аспирин.9. Сколько витамина K2 стоит употреблять?Вы можете получить весь витамин K2, который вам нужен (около 200 микрограммов), потребляя ежедневно 15 граммов натто, что составляет половину унции. Это небольшое количество и это очень недорого, но многим жителям Запада не нравится вкус и текстура.Если вам не нравится вкус натто, воспользуйтесь высококачественной добавкой K2.Помните, что вы всегда должны принимать витамин K с жиром, так как он является жирорастворимым и не будет поглощен без него.Хотя точная доза еще не определена, доктор Вермеер рекомендует от 45 мкг до 185 мкг ежедневно для взрослых.Вы должны проявлять осторожность при более высоких дозах, если принимаете антикоагулянты, но если вы в целом здоровы и не принимаете данные типы лекарств, я предлагаю потреблять 150 мкг ежедневно.10. Кто НЕ должен принимать витамин К?Если вы беременны или кормите грудью, вам следует избегать добавок витамина K2 больше, чем рекомендуемая суточная доза (65 мкг), если это специально не прописывается и не контролируется вашим врачом.Если у вас был инсульт, остановка сердца или вы склонны к образованию тромбов, вы не должны принимать витамин K2 без предварительной консультации с лечащим врачом.