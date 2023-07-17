Врач Соломатина: неправильное питье воды вредит при повышенном давлении

По словам врача-диетолога Елены Соломатиной, неправильное питье воды подергает людей с повышенным давлением риску инфаркта или инсульта.Врач Соломатина констатировала, что неправильное употребление воды вредит при повышенном давлении. Гипертоникам следует пить воду небольшими порциями, делая мелкие глотки. Пренебрежение этим правилом может значительно ухудшить самочувствие.«Когда человек выпивает несколько стаканов залпом, а у него давление и так зашкаливает, то объем циркулирующей жидкости в крови сразу возрастет. Давление еще больше повышается, и увеличивается риск инфаркта или инсульта», - предупредила Елена Соломатина в беседе с «Москвой 24».Слабая мочевыделительная система также требует очень осторожного и умеренного потребления воды. Если например, патологии подвержены почки, они могут не справляться с выводом жидкости из организма. Питье воды при этом, особенно обильное, может вести к тяжелым отечным состояниям, сообщила врач.