Аюрведа: сочетаем продукты правильно

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Для полноценного переваривания различных продуктов, требуются разные виды пищеварительных ферментов. Если в желудок одновременно попадают несовместимые между собой продукты, то начинаются сбои во всем желудочно-кишечном тракте. Как избежать ненужных нагрузок?Как восстановить и укрепить весь организм?Чтобы на долгие годы сохранить здоровье и отличное пищеварение, следует придерживаться нескольких основных правил:Фрукты всегда следует, есть отдельно от других видов пищи. Дыня не сочетается ни с чем.Молоко лучше пить отдельно или со сладостями, крупами, медом или коричневым сахаром. Помогут усвоиться специи: корица, перец, кардамон.Молочные продукты и рыба несовместимы.Яйца плохо совместимы с молочными, мясными продуктами, йогуртом и фруктами.Мед не рекомендуется подогревать или кипятить, лучше смешать его с топленым маслом 1:1 (по весу).Семейство пасленовых – картофель, томаты, баклажаны, плохо совместимы с фруктами, огурцами и молочными продуктами.Придерживаясь принципов раздельного питания, вы сможете оздоровить систему пищеварения и, следовательно, улучшить работу всего организма. Вы увидите, что язык избавился от налета и стал розовым, чувство голода будет возникать только в определенное время, когда это необходимо. Вы избавитесь от многих неприятных симптомов загрязнения токсинами организма.Продукты, увеличивающие жизненные силы:семена тыквы, кунжута, льна и их масло;финики, изюм;кокос, грецкие орехи, авокадо и их масло, манго;оливковое масло, гхи (ги) – топленое очищенное или сливочное масло;свежий мед, пчелиная пыльца;ячмень, овес, маш, красная чечевица;замоченный на ночь и очищенный миндаль;коровье и козье свежее молоко и сливки, домашняя пахта и несоленый сыр;окра, батат и ямс;голубика, шпинат, баклажаны и кабачки;сваренные на косточке бульоны, супы и рагу.Когда ваше тело очистится, оно будет с легкостью переваривать даже более тяжелую пищу, увеличивающую запасы энергии. Вы сможете не только оздоровиться, но и более успешно противостоять болезням и стрессам.