Врач Строков рекомендует популярную специю для похудения и подавления аппетита

По словам врача, добавление перца чили в пищу может способствовать снижению веса благодаря четырем механизмам.Независимо от того, используете ли вы его в качестве определяющего аромата для своего карри или для дополнительной остроты соуса, перец чили предлагает больше, чем острый вкус. Основной острый ингредиент, ответственный за острый вкус, известный как капсаицин, может помочь проложить путь к меньшему числу на весах в ванной комнате.«Перец чили, в частности, соединение, называемое капсаицином, связано с потенциальными преимуществами для похудения», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.Популярная пряность способствует этому процессу посредством следующих механизмов, по словам доктора.Повышенный метаболизмБыло показано, что капсаицин увеличивает метаболизм, повышая температуру тела и стимулируя термогенез, который относится к процессу выработки тепла в организме.«Эта повышенная скорость метаболизма потенциально может привести к сжиганию большего количества калорий и способствовать снижению веса».Подавление аппетитаВрач объяснил, что перец чили может стимулировать рецепторы во рту и желудке, вызывая чувство сытости и уменьшая чувство голода.«Это потенциально может привести к снижению потребления калорий, помогая контролировать вес», — сказал он.Окисление жираИнтересно, что было показано, что капсаицин способствует окислению жира, побуждая организм использовать накопленный жир в качестве источника энергии.Это потенциально может способствовать снижению веса за счет уменьшения запасов жира и стимулирования сжигания жира.Регуляция уровня сахара в кровиИсследования показывают, что капсаицин может помочь регулировать уровень сахара в крови и улучшить чувствительность к инсулину.