Нутрициолог Строков назвал лучшие закуски для похудения

Перекусы часто получают плохую репутацию, однако нутрициолог дал ей идеальные закуски для похудения.Многие экспресс-диеты вообще не поощряют перекусы, утверждая, что это мешает прогрессу. Тем не менее, диетологи утверждают, что перекусы на самом деле имеют решающее значение для поддержания уровня энергии в течение дня. Главное – выбрать правильные закуски, которые обеспечивают баланс белка и клетчатки.«Также очень важно, чтобы мы думали о количестве наших микроэлементов, поэтому я включаю в перекус много прекрасных свежих фруктов и овощей, которые помогут вам достичь всех этих целей», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Например, закуска из нежирного творога с авокадо является отличным вариантом. Эта комбинация обеспечивает приятный хруст и хорошую дозу белка и полезных жиров.Белок в твороге помогает сохранять чувство сытости между приемами пищи, а авокадо придает кремовую текстуру и богат мононенасыщенными жирами, которые, как известно, полезны для сердца.Еще одна идея для перекуса — процеженный йогурт с овсяными хлопьями, семенами чиа и замороженными ягодами."Эта закуска не только освежает, но и обеспечивает хороший баланс белков, клетчатки и антиоксидантов".Процеженный йогурт с высоким содержанием белка и низким содержанием жира делает его отличным выбором для похудения. Крупные овсяные хлопья и семена чиа придают блюду приятную текстуру и являются хорошим источником клетчатки, которая способствует пищеварению и помогает дольше чувствовать себя сытым.Для тех, кто предпочитает острые закуски, врач предлагает вареные яйца с крудитом из красного перца и цедрой лимона."Вареные яйца являются отличным источником белка и необходимых питательных веществ. Они также низкокалорийны, что делает их идеальным выбором для похудения".