Эндокринолог Гуреева поделилась умным методом «утолить голод» и похудеть — «это работает»

Эндокринолог сказала, что ее «простые рекомендации» гарантируют, что люди смогут вести сбалансированную и здоровую жизнь.«Большинство людей обычно знают, как вести здоровый образ жизни, но жизнь мешает. Вот почему нам нужно, чтобы все было просто», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева .Ее метод номер один — «правило 25% тарелки», которое, по ее словам, является «основным» для похудения.Метод заключается в том, чтобы убедиться, что 25 процентов тарелки «приходит на нежирный источник белка, такой как курица, лосось или яйца».Половина тарелки тогда должна быть посвящена овощам, а остальная часть может состоять из сложных углеводов, таких как картофель, рис или макароны, пояснил диетолог.«Постный белок действительно важен в диете, потому что он помогает наращивать и восстанавливать мышцы, а также дольше сохраняет чувство сытости, тем самым способствуя сжиганию жира».Другой лайфхак, которому люди, сидящие на диете, могут следовать помимо «правила здоровой тарелки» — готовить еду в течение недели. Если вы готовите блюдо из еды, всегда готовьте больше, чем вам нужно, чтобы упаковать в контейнеры - это позволит иметь здоровую еду в холодильнике всегда.Эксперт подчеркнул, насколько важно для людей заново научиться замедляться во время еды и правильно жевать.Наконец, по ее словам, употребление большого количества воды и 30-минутные физические упражнения в день являются ключом к похудению и удержанию его.Поддержание водного баланса — один из лучших способов подавить чувство голода."Когда почувствуете голод, сначала выпейте стакан воды. Я говорю то же самое женщинам, которые обнаруживают, что тянутся к сладкому во время ПМС".