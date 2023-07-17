Личный опыт: кардиолог Кореневич рассказала, как избавиться от ощущения кома в горле

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По словам врача, мучительность этого симптома она ощутила сама. И благодаря ему впервые обратила пристальное внимание на то, как мозг может влиять на состояние человека.Как рассказала врач-кардиолог более чем с 20-летним стажем Анна Кореневич, в ее жизни был сложный период и личные обстоятельства, которые она не могла преодолеть. Вот тогда и появился этот крайне неприятный симптом — ком в горле.«Он сначала начал появляться по ночам, мне было сложно дышать лежа. Днем он тоже меня беспокоил, но днем эта проблема возникает не так сильно. А по ночам это очень мучительное состояние. Развивается бессонница, и тебе кажется, что ты можешь задохнуться. Я тогда работала в многопрофильной клинике и ждать долго не стала. Я решила, что у меня симптомы рака, может быть, гортани или щитовидной железы. И, естественно, я пошла к докторам», — поделилась специалист с подписчиками своего ютуб-канала.Но обследование щитовидки и поход к оториноларингологу показали, что никаких отклонений нет.«И тут я поняла, что у меня серьезные проблемы с внутренним состоянием, которые надо решать очень быстро, иначе можно оказаться в клинике неврозов. А поскольку в клинику неврозов я не хотела попадать надолго, я стала читать специальную литературу и впервые тогда задумалась о психотерапии, о психологии, о том, как психика может влиять на наше тело», — говорит доктор.В итоге, несмотря на то что было прочитано много книг, избавиться от кома в горле удалось только вместе со специалистом, достаточно было буквально пары сессий.Что делать?«Когда клинические психологи и психотерапевты начинают работать с психосоматикой, нам очень важно понимать диагноз пациента, нет ли у него каких-то серьезных органических патологий. Или это функциональное расстройство нервной системы. Поэтому я всегда говорю своим пациентам, что при любой непонятной ситуации нам важно понять объективную картину положения дел в организме. Поэтому обследование надо пройти обязательно», — говорит кардиолог.Если вас мучит ком в горле, Анна Кореневич в первую очередь советует пройти следующие обследования:сделать УЗИ щитовидной железы и сдать кровь на гормоны щитовидки, а при отклонениях сходить на консультацию к эндокринологу;пройти осмотр у ЛОР-врача, чтобы проверить состояние гортани и глотки.Если перечисленные обследования ничего не дадут и врачи скажут, что не видят проблем по своей части, скорее всего, вам требуется помощь психолога или психотерапевта. По словам Анны Кореневич, высококлассный специалист поможет избавиться от такой проблемы, как ком в горле, за две-три сессии.Что говорят о причинах кома в горле врач-эндокринолог и врач-оториноларинголог, читайте ЗДЕСЬ. Кстати, нередко такой симптом возникает у пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ).