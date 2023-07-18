Диетолог Торопыгина: помидоры вызывают у некоторых людей скачки сахара в крови

Диетолог Ирина Торопыгина: употребление помидоров в некоторых случаях вызывает ухудшение самочувствия.Обычно помидоры называются в числе самых полезных продуктов для здоровья. Доступные овощи являются прекрасным источником витамина С, а также флавоноида нарингенина – вещества, способного подавлять воспаление. Кроме того, помидоры отличаются высоким содержанием ликопина – антиоксиданта, снижающего риск развития сердечнососудистых заболеваний и рака.Но врач-диетолог Торопыгина отметила в интервью: помидоры не следует считать исключительно полезными,, они также могут негативно влиять на организм.«Многое зависит от того, где выращены помидоры: в садовой теплице или в грунте с химическими удобрениями. Во втором случае вы рискуете получить больше нитратов и других вредных веществ, чем пользы», - предупредила эксперт в беседе с порталом 74.ru.Специалист отметила, что нежелательные реакции после употребления помидоров могут возникать из-за индивидуальной непереносимости. Кроме того, на продукт могут плохо отреагировать люди, страдающие подагрой (у них возможно обострение состояния).Болезни ЖКТ – еще одна причина с осторожностью есть помидоры: они способны ухудшать самочувствие, если имеются язвы, гастрит. При данных патологиях томаты провоцируют усиление связанного с ними воспаления. Людям, которым была диагностирована желчекаменная болезнь, диетолог посоветовала не ест помидоры без предварительной консультации с врачом.Также диетолог Торопыгина напомнила, что в составе помидоров присутствуют натуральные сахара –«у некоторых людей помидоры способны вызвать скачки сахара в крови».В любом случае, подчеркнула эксперт, есть помидоры в большом количестве не следует.Помимо этого, врач и ее коллеги назвали другие овощи, известные как полезные, но способные вредить некоторым людям. В их список вошли консервированный зеленый горошек, картофель, баклажаны, свекла, капуста.