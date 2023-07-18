Как привести мысли и чувства в порядок: 6 техник быстрого успокоения

В современном мире да еще и в период войны мы все сталкиваемся с различными стрессовыми ситуациями, вызывающими беспокойство, тревогу и напряжение.Впереди ждёт сложный экзамен или ответственная встреча, близится дедлайн или всё просто валится из рук. В таких моментах важно знать, как быстро успокоиться и восстановить эмоциональное равновесие.1. Глубокое дыханиеЦигун — это не только наименее травмоопасная гимнастика, но и одна из успешных техник преодоления стресса. Неглубокие приседания сопровождаются взмахами руками и особым дыханием. Технику легко освоить без подготовки в любом возрасте и уже после первых занятий почувствовать, как улучшается физическое и эмоциональное состояние.Восемнадцать базовых упражнений помогают контролировать дыхание и приостановить внутренний диалог. Если вы занимаетесь один-два раза в неделю, то в стрессовой ситуации достаточно будет восстановить дыхательный ритм и представить, как вы выполняете упражнение, чтобы быстро прийти в себя и настроиться на рабочую атмосферу.2. Аутогенная тренировкаПод аутогенной тренировкой понимают особую последовательность упражнений с повышенной концентрацией на ощущениях.Сначала нужно осознать тяжесть собственного тела, а затем представить, как по нему разливается тепло — это способствует углублённому расслаблению мышц и вызывает приток крови.Аутогенной тренировкой можно заниматься сидя в удобной позе или лёжа. Она помогает полностью расслабиться, снять физическое и психологическое напряжение, а также способна избавить от разных сердечно-сосудистых и психосоматических заболеваний, вызываемых стрессом.3. Внутренняя тишинаВыпрямите спину, закройте глаза, расслабьтесь и сконцентрируйте внимание на вдохе и выдохе. Беспорядочный поток мыслей постепенно прекратится. Уже через 10–15 минут вы с новыми силами, зарядившись энергией, сможете продолжить дела.Медитация — это не магия и не религия. Её цель — успокоить ум и восстановить душевную гармонию. Вы всегда можете скачать специальные инструкции по расслаблению или ведомые медитации и слушать их в нужный момент.4. Звуки музыкиРасслабиться и отвлечься от неприятных мыслей помогает любимая музыка. Найдите жизнеутверждающую песню или радостную мелодию, которая напоминает вам о хорошем и успокаивает. Подпевайте или притоптывайте в такт.5. Слова поддержкиИногда хочется услышать слова поддержки, но близкий человек недоступен или сам столкнулся с трудностями. Сохраните несколько вдохновляющих цитат или книг, которые поднимут вам настроение, например «О здоровой и целостной жизни» Нила Доналда Уолша.Слова о том, что жить надо здесь и сейчас, наслаждаться каждым днём, быть терпимыми друг к другу и испытывать благодарность за такие мелочи, как вкусный завтрак или горячая вода (у кого-то и её нет!), полны жизненной мудрости. Глубоко внутри мы с ними даже соглашаемся, но часто про них забываем.6. Спокойствие, только спокойствиеНе стоит отказываться от всем известного правила «Сосчитай до 10». В вас кипит обида? Не отвечайте сразу, подождите несколько часов. За это время вы успеете подобрать те самые нужные слова или же отвечать не потребуется.Не корите себя за неудачу. Постарайтесь проанализировать ошибки как сторонний наблюдатель, будто в стрессовую ситуацию попали не вы, а кто-то другой. Это поможет избежать излишних эмоций. Сделайте выводы и пообещайте в следующий раз поступить иначе. Обида на самого себя отнимает силы и не даёт двигаться вперёд.