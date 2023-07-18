Продукты для осветления кожи таят серьезные опасности

Процедура осветления кожи достаточно распространенная, и не только у людей с темной от природы кожей. Кто-то идет на такие риски «из-за моды», в погоне за особой привлекательностью. Но производители отбеливающих средств часто не рассказывают о существующих рисках, а их немало.Новое исследование провели специалисты Северо-Западного университета США. Для американцев тема колоризма особенно актуальна, там более светлый тип кожи становится нередко бонусом при приеме на работу, в социальных общениях и прочих ситуациях. Отсюда и стремление многих темнокожих стать более «привлекательными».Но к такой процедуре прибегают и представители других этносов, которым кажется, что их покровы слишком смуглые.Авторы исследования и сами были поражены, когда внимательно изучили составы отбеливающих средств. А ведь они продаются свободно, без рецептов и каких-либо предупреждающих о рисках данных. Их покупают в самых простых магазинах и в Сети, где вообще никто не отвечает даже за минимальное качество продукта.Врачи иногда назначают подобные препараты, но лишь по медицинским показаниям и при строгом контроле. Самостоятельное применение чревато серьезными последствиями, ведь в таких отбеливателях содержатся ртуть и стероиды, иные опасные соединения.Они вызывают такие осложнения как раздражение кожи, гиперпигментация, сыпь, отеки, шелушение, химический ожог и прочие неприятные и трудноизлечимые явления.