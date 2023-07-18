Врач Захарова рассказала как улучшить сон пожилым людям

По мере того, как ночи становятся теплее и влажнее, становится еще труднее проводить рекомендуемые семь-девять часов сна каждую ночь.Хотя может показаться, что проблема находится вне нашего контроля, есть шаги, которые могут предпринять пожилые люди, чтобы увеличить наши шансы заснуть.Не спатьЖаркая погода может вызвать у вас сонливость, потому что вы тратите энергию на регулирование температуры."Как бы заманчиво это ни было, не спите днем. Оставьте сонливость на ночь", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Придерживайтесь своей рутиныПостарайтесь придерживаться привычного распорядка дня и времени сна.«Изменение привычек может нарушить ваш сон, поэтому делайте все, что вы обычно делаете перед сном».Сохраняйте прохладу в спальнеОтличный способ избежать жарких ночей — сделать вашу спальню как можно более прохладной.«Днем задергивайте шторы, а ночью открывайте окна. Прохладный воздух избавит вас от беспокойства, и вам будет легче заснуть».Смените постельное бельеУбедитесь, что ваша пижама и постельное белье изготовлены из хлопка, легкой и дышащей ткани, которая способствует циркуляции воздуха. Когда температура повышается, попробуйте сложить простыни и наволочки в пакеты и положить их в холодильник перед сном.Примите прохладный душ или ванну перед сномНамокание волос или головы может помочь снизить внутреннюю температуру тела.Но убедитесь, что вода не слишком холодная, так как это может иметь неблагоприятный эффект и фактически заставить вас чувствовать себя более бодрым, советует врач.Инвестируйте в грелкуНаполните свою грелку ледяной водой или даже поместите ее в морозильник, чтобы избавиться от сладкого жара.Упражнения в течение дняСветлые вечера и теплая погода не оставят вам повода пропустить вечернюю пробежку или велопрогулку.«Днем больше утомляйтесь, и ночью вы будете лучше спать».Увлажнение является ключевымСтремитесь выпивать около двух литров воды в день и сведите к минимуму употребление напитков с кофеином. Обе стратегии улучшат глубину и качество сна.