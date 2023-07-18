Врач Захарова рассказала как улучшить сон пожилым людям
Хотя может показаться, что проблема находится вне нашего контроля, есть шаги, которые могут предпринять пожилые люди, чтобы увеличить наши шансы заснуть.
Не спать
Жаркая погода может вызвать у вас сонливость, потому что вы тратите энергию на регулирование температуры.
"Как бы заманчиво это ни было, не спите днем. Оставьте сонливость на ночь", - говорит семейный врач Татьяна Захарова .
Придерживайтесь своей рутины
Постарайтесь придерживаться привычного распорядка дня и времени сна.
«Изменение привычек может нарушить ваш сон, поэтому делайте все, что вы обычно делаете перед сном».
Сохраняйте прохладу в спальне
Отличный способ избежать жарких ночей — сделать вашу спальню как можно более прохладной.
«Днем задергивайте шторы, а ночью открывайте окна. Прохладный воздух избавит вас от беспокойства, и вам будет легче заснуть».
Смените постельное белье
Убедитесь, что ваша пижама и постельное белье изготовлены из хлопка, легкой и дышащей ткани, которая способствует циркуляции воздуха. Когда температура повышается, попробуйте сложить простыни и наволочки в пакеты и положить их в холодильник перед сном.
Примите прохладный душ или ванну перед сном
Намокание волос или головы может помочь снизить внутреннюю температуру тела.
Но убедитесь, что вода не слишком холодная, так как это может иметь неблагоприятный эффект и фактически заставить вас чувствовать себя более бодрым, советует врач.
Инвестируйте в грелку
Наполните свою грелку ледяной водой или даже поместите ее в морозильник, чтобы избавиться от сладкого жара.
Упражнения в течение дня
Светлые вечера и теплая погода не оставят вам повода пропустить вечернюю пробежку или велопрогулку.
«Днем больше утомляйтесь, и ночью вы будете лучше спать».
Увлажнение является ключевым
Стремитесь выпивать около двух литров воды в день и сведите к минимуму употребление напитков с кофеином. Обе стратегии улучшат глубину и качество сна.
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