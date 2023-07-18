Специалисты рассказали о пользе для детей употребления овощей и фруктов

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Лето – пора свежих овощей и фруктов. Именно в теплое время года необходимо пользоваться возможностью, набираясь важных для нашего организма витаминов и микроэлементов.Все дело в том, что именно овощи, фрукты и ягоды обладают важным спектром витаминов. К ним относятся витамины С, В, А, К, РР и т.д. А они в свою очередь способны укрепить не только иммунитет ребенка, но также сердечно-сосудистую, нервную, эндокринную и пищеварительную системы организма.Кроме того, овощи и фрукты насыщены достаточным количеством железа, фосфора, магния и других полезных веществ. А потому специалисты рекомендуют с самого детства приучать детей к здоровому питанию.