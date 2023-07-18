Кардиолог Варфоломеев: внезапная сердечная смерть может затронуть и молодых — признаки

24 часа назад якобы здоров - и внезапно умер... То, что звучит жестоко, врачи определяют как внезапную сердечную смерть. И это касается не только пожилых людей. Мы объясняем вам наиболее важные предупреждающие сигналы.Ряд заболеваний может способствовать тому, что сердечная мышца перестает перекачивать кровь должным образом. Он дергается или мерцает с высокой частотой без транспорта крови по телу."Возникает фибрилляция желудочков, которая в течение нескольких секунд приводит к циркуляторному коллапсу: сердце перестает биться, а артериальное давление падает до «нуля». И все это без предупреждения", - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.Это именно то, что часто называют болезнью старости. Но не только старики болеют и подвергаются риску внезапной сердечной смерти.Предупреждающие знаки у молодых людейПримерно в 40 процентах случаев внезапной сердечной смерти страдают лица в возрасте от 15 до 65 лет. При этом большое количество незарегистрированных случаев.«Внезапная сердечная смерть у молодых, казалось бы, здоровых людей часто появляется как первый признак основной болезни сердца, потому что она может долгое время протекать без каких-либо явных симптомов. Однако в наших подробных исследованиях случаев внезапной сердечной смерти мы видим предупреждающие сигналы, которые часто недооценивались».ПризнакиКороткие периоды потери сознания, особенно при определенных триггерах, таких как стресс, пронзительный будильник или физическая нагрузка.Приступы без явных патологических признаков (например, эпилепсии) на электроэнцефалографии (ЭЭГ).внезапная необъяснимая смерть в семье в молодом возрасте, а также внезапная неожиданная смерть в воде.необъяснимая автомобильная авария (даже при известной эпилепсии) в семье.Сердечная недостаточность и/или потребность в кардиостимуляторе в возрасте до 50 лет.Если вы заметили такие симптомы или знаете о семейной предрасположенности, обязательно сообщите об этом врачу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки