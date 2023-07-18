Фирменные фиторецепты для очищения легких от никотина и городских токсинов, а также обновления крови и др.Фирменные фиторецепты от Елены Корсун для очищения легких от никотина и городских токсинов, а также обновления крови.Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсиновСостав сбора:4 части плодов фенхеля3 части корня алтея1 часть корневища аира3 части листьев и цветов таволги1 часть листьев эвкалипта2 части травы спорыша2 части травы чабреца2 части корня с корневищем девясила3 части листьев подорожникаКак приготовить:Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.Довести до кипения.Проварить в течение 2 минут.Настоять в течение 1 часа.Процедить.Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворение.Состав:5 частей череды трехраздельной5 частей корней лопуха3 части корней одуванчика2 части хвоща1 часть солодки2 части бессмертника2 части листьев березы2 части травы фиалки? части крапивыКак приготовить:Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.Довести до кипения.Проварить в течение 2 минут.ПроцедитьНастоять в течение 1 часа.Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсиновСостав сбора:4 части плодов фенхеля3 части корня алтея1 часть корневища аира3 части листьев и цветов таволги1 часть листьев эвкалипта2 части травы спорыша2 части травы чабреца2 части корня с корневищем девясила3 части листьев подорожникаПриготовление:Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.Довести до кипения.Проварить в течение 2 минут.Настоять в течение 1 часа.Процедить.Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворениеСостав:5 частей череды трехраздельной5 частей корней лопуха3 части корней одуванчика2 части хвоща1 часть солодки2 части бессмертника2 части листьев березы2 части травы фиалки? части крапивыКак приготовить:Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.Довести до кипения.Проварить в течение 2 минут.ПроцедитьНастоять в течение 1 часа.Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсиновСостав сбора:4 части плодов фенхеля3 части корня алтея1 часть корневища аира3 части листьев и цветов таволги1 часть листьев эвкалипта2 части травы спорыша2 части травы чабреца2 части корня с корневищем девясила3 части листьев подорожникаКак приготовить:Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.Довести до кипения.Проварить в течение 2 минут.Настоять в течение 1 часа.Процедить.Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворениеСостав:5 частей череды трехраздельной5 частей корней лопуха3 части корней одуванчика2 части хвоща1 часть солодки2 части бессмертника2 части листьев березы2 части травы фиалки? части крапивыКак приготовить:Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.Довести до кипения.Проварить в течение 2 минут.ПроцедитьНастоять в течение 1 часа.Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.

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