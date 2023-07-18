Фиторецепты для очищения легких от никотина и городских токсинов
Фирменные фиторецепты от Елены Корсун для очищения легких от никотина и городских токсинов, а также обновления крови.
Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсинов
Состав сбора:
4 части плодов фенхеля
3 части корня алтея
1 часть корневища аира
3 части листьев и цветов таволги
1 часть листьев эвкалипта
2 части травы спорыша
2 части травы чабреца
2 части корня с корневищем девясила
3 части листьев подорожника
Как приготовить:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Настоять в течение 1 часа.
Процедить.
Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.
Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворение.
Состав:
5 частей череды трехраздельной
5 частей корней лопуха
3 части корней одуванчика
2 части хвоща
1 часть солодки
2 части бессмертника
2 части листьев березы
2 части травы фиалки
? части крапивы
Как приготовить:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Процедить
Настоять в течение 1 часа.
Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.
Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсинов
Состав сбора:
4 части плодов фенхеля
3 части корня алтея
1 часть корневища аира
3 части листьев и цветов таволги
1 часть листьев эвкалипта
2 части травы спорыша
2 части травы чабреца
2 части корня с корневищем девясила
3 части листьев подорожника
Приготовление:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Настоять в течение 1 часа.
Процедить.
Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.
Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворение
Состав:
5 частей череды трехраздельной
5 частей корней лопуха
3 части корней одуванчика
2 части хвоща
1 часть солодки
2 части бессмертника
2 части листьев березы
2 части травы фиалки
? части крапивы
Как приготовить:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Процедить
Настоять в течение 1 часа.
Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.
Рецепт травяного сбора, очищающего легкие от никотина и городских токсинов
Состав сбора:
4 части плодов фенхеля
3 части корня алтея
1 часть корневища аира
3 части листьев и цветов таволги
1 часть листьев эвкалипта
2 части травы спорыша
2 части травы чабреца
2 части корня с корневищем девясила
3 части листьев подорожника
Как приготовить:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Настоять в течение 1 часа.
Процедить.
Принимать: 2 раза в день после еды по 1 стакану.
Рецепт травяного кровоочищающего и общеукрепляющего сбора, который способствует очищению и обновлению формулы крови, усиливает кроветворение
Состав:
5 частей череды трехраздельной
5 частей корней лопуха
3 части корней одуванчика
2 части хвоща
1 часть солодки
2 части бессмертника
2 части листьев березы
2 части травы фиалки
? части крапивы
Как приготовить:
Одну столовую ложку сбора залить двумя стаканами кипятка.
Довести до кипения.
Проварить в течение 2 минут.
Процедить
Настоять в течение 1 часа.
Принимать: после еды по 100-150 мл 2-3 раза в день.
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