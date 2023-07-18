Ненужные обследования, ферменты и еще 5 ошибок в лечении вздутия живота, которые допускают врачи

Вы меняете специалистов, препараты и даже планы лечения, но вздутие живота так и не проходит. Все бессмысленно? Или в этом виноват врач? Разбираемся с гастроэнтерологом.Вздутие живота чаще всего происходит от скопления в кишечнике газа. Это всегда неприятное ощущение, оно может сопровождаться болью, тошнотой.Само по себе вздутие живота неопасно. Важно понимать, что его спровоцировало. С этой проблемой принято обращаться к гастроэнтерологу. Но часто даже после проведенной терапии положительных изменений нет. Во всем могут быть виноваты врачебные ошибки, предполагает врач Мария Лопатина.По словам эксперта, можно выделить семь главных ошибок медиков при ведении пациентов со вздутием живота.1. Назначение некорректных обследованийЭто могут быть копрограммы, анализ кала на дисбактериоз, ХМС по Осипову и другие анализы, которые на самом деле совсем не нужны.«Результат копрограммы зависит от того, какой у человека рацион. Например, если в нем много овощей и фруктов, в копрограмме будет переваренная и непереваренная клетчатка. И это говорит лишь о том, что в рационе ее много, только и всего», — поясняет Мария Лопатина.Анализ на дисбактериоз оценивает 20-30 видов бактерий, а разнообразие микроорганизмов в кишечнике составляет от 1000 до 2500 видов. Пытаться оценить состав микробиоты, зная только 0,1% ее состава, — сомнительная идея.Еще одно обследование — ХМС по Осипову. Это авторская методика, не признанная международным сообществом и не включенная ни в одни российские рекомендации, Поскольку отсутствует стандартизация и адекватный контроль качества выдаваемых результатов анализа.2. Игнорирование рационаВрач должен уточнить, как пациент относится к молочным продуктам, есть ли у него непереносимость лактозы. Ведь часто причина вздутия — лактазная недостаточность.«Многие думают, что достаточно не пить молоко — и проблема решена. А если творог вызывает вздутие, то сырники есть можно. Но термическая обработка молока и творога никак не влияет на количество лактозы, и вздутие они тоже могут вызывать. Плюс лактазная недостаточность — это не всегда выпил молока и побежал в туалет, она может проявляться вздутием и оставаться нераспознанной годами», — поясняет гастроэнтеролог.3. Постановка ошибочных диагнозовЧеловеку со вздутием живота врачи нередко ставят диагноз «дискинезия желчного пузыря» и «хронический панкреатит», ориентируясь на периодическую боль в правом или левом подреберье.Газ может скапливаться в том или ином отделе кишечника, у этого есть названия:синдром печеночного угла;синдром селезеночного угла;синдром слепой кишки.Люди, страдающие от вздутия, рассказывают, что у них «болело там, где аппендикс, и они вызывали скорую, думая, что у них аппендицит», делится опытом врач. Поэтому, прежде чем ставить дискинезию желчного, стоит убедиться, не газ ли в кишечнике вызывает боль в правом подреберье.4. Назначение ферментовНекоторые врачи считают, что именно нехватка ферментов виновата во вздутии живота. Но прежде чем делать такие выводы, надо разобраться в каждом конкретном случае.«Например, хронический панкреатит с экзокринной недостаточностью может сопровождаться вздутием. Но обычно оно присоединяется на поздней стадии, когда у пациента уже выраженная диарея и потеря веса без диеты», — говорит эксперт.О том, какие бывают ферменты и как можно распознать их нехватку, можно прочитать ЗДЕСЬ.5. Игнорирование слабительныхЕсть врачи, которые у пациента с запором лечат вздутие живота, не добавляя слабительные препараты. И это еще одна ошибка.Запор часто лечат чем угодно, кроме слабительных. В ход идут ферменты, желчегонные, пробиотики — в общем, все, кроме самого нужного. Но пока мы не нормализуем транзит по кишке при запоре, со вздутием мы не справимся.6. Лечение пробиотикамиЗдесь все зависит от ситуации. Если вздутие беспокоит человека пару недель, например после кишечной инфекции, прием пробиотика может оказать долгосрочный эффект. Но если вздутие проявляется уже не первый месяц, то улучшение будет только на время приема пробиотиков, а после отмены симптомы вернутся.«Ферменты будут эффективны только при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной, что считается редкой причиной вздутия. В других ситуациях эффективность ферментов при вздутии сопоставима с эффектом плацебо. Уменьшить тяжесть после переедания можно, вылечить ими вздутие — нет», — говорит эксперт.7. Полное исключение групп продуктов из рационаВрач может раз и навсегда запретить есть:бобовые; ,продукты из кукурузы и овса;хлебобулочные изделия из пшеницы;некоторые овощи и фрукты;молочные продукты.Некоторые продукты действительно могут провоцировать вздутие, но иногда люди слишком сильно ограничивают свой рацион — буквально до воды, гречки и курицы.«Потому что один врач запретил молочку, другой — сладкое, третий — овощи и фрукты, в результате убрали все, а вздутие осталось, — говорит Марина Лопатина. — Поэтому прежде чем запрещать есть творог или белый хлеб, нужно точно понять — действительно ли причина в этом?»

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