Кардиолог Артемьева: женщины при инфаркте чаще ощущают тошноту и сильную усталость
При инфаркте уменьшается или блокируется кровоток из коронарных артерий к сердцу – это лишает сердечную мышцу кислорода и питательных веществ, приводит к ее повреждению. Кардиолог Артемьева рассказала , что основной причиной большинства инфарктов является ишемическая болезнь сердца – состояние, которое развивается с течением времени, сопровождаясь накоплением в коронарных артериях атеросклеротических бляшек.
«Если бляшка разрывается, может образоваться сгусток крови, который заблокирует артерию и не позволит крови попасть в сердце», - рассказала врач о том, как может произойти инфаркт.
Признаки инфаркта. По слова кардиолога Артемьевой, при сердечном приступе ощущается боль или дискомфорт в груди (стенокардия), сопровождаемый чувством стеснения или распирания. Такая боль длится дольше нескольких минут, может прекращаться и возобновляться. Кроме того, боль может отдавать в другие части верхней части тела – одну или обе руки, спину, шею, челюсть, желудок.
Другие признаки:
затрудненное дыхание
бледная холодная кожа
холодный пот
дурнота
слабость
головокружение.
Некоторые признаки сердечного приступа называются «немыми», потому что пациенты обычно не сразу распознают их. Кардиолог назвала эти симптомы: быстрое или нерегулярное сердцебиение, рвота, отрыжка, изжога, экстремальная усталость.
Кардиолог Артемьева предупредила: женщины при инфаркте чаще ощущают тошноту и сильную усталость.
«И мужчины, и женщины при инфаркте испытывают боль или дискомфорт в груди, но женщины чаще испытывают одышку, состояние морской болезни и тошноту, чрезмерную усталость, головокружение, боль в спине или челюсти».
Медик напомнила, что при сердечном приступе необходимо как можно быстрее связаться с врачами и вызвать помощь.
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