Названы 3 группы продуктов, которые снимают воспаление и защищают от тромбоза

Оторвавшийся тромб может унести жизнь за несколько секунд. Простой и доступный способ дополнительно защитить себя от этого — следить за рационом, говорит диетолог Саша Уоткинс.Чтобы не пострадать от тромбоза, нужно проходить ежегодные обследования, не забывать про физическую активность, пить чистую воду и следить за рационом. Чем больше в нем жирного, сладкого, соленого, тем хуже для организма.Не менее опасно воспаление. Оно способно дополнительно стимулировать образование тромбов.«Мы знаем, что существует связь между воспалением в организме и свертыванием крови, поскольку воспаление снижает активность естественных антикоагулянтных механизмов. Поэтому продукты, уменьшающие воспаление, должны быть в вашем ежедневном рационе», — говорит диетолог, научный сотрудник Саша Уоткинс.По словам эксперта, «антитромбозные» продукты условно можно разделить на три группы:цельнозерновые — к ним относятся крупы, макароны из твердых сортов пшеницы, бурый рис;орехи — кешью, миндаль, фундук, грецкие орехи (список можно продолжать);фрукты — яблоки, бананы, груши, апельсины и так далее — выбирайте то, что любите.Именно в них содержится больше всего флавоноидов — соединений, которые помогают контролировать уровень воспаления в организме. Следовательно, они могут защитить от тромбоза даже тех, кто входит в группу риска.Не стоит забывать и про овощи, масла, рыбу и ягоды — эти продукты также необходимы нашему организму, они помогают растворять смертельно опасные тромбы.Важная деталь: эти продукты можно есть в качестве профилактики тромбоза, однако ни в коем случае нельзя считать, что они так же эффективны, как назначенные врачом лекарства! Обязательно принимайте все препараты, которые выписал вам доктор.Продукты, которые провоцируют образование тромбовДекан Школы диетологии и стратегии питания имени Джеральда и Дороти Фридман при Университете Тафтса доктор Ариуш Мозаффарян рекомендует не перебарщивать с продуктами, в которых есть много крахмала, сахара и соли.По его мнению, самыми вредными можно считать газированные лимонады с большим количеством сахара и конфеты. Дело в том, что высокий уровень глюкозы в крови приводит к образованию тромбов и не дает им раствориться. Кроме того, конфеты и сладкие напитки способствуют накоплению бляшек в сосудах.При этом врач не призывает отказываться от сладкого в принципе. Он советует сладкоежкам обратить внимание на:мороженое;темный шоколад;орехи в меду;фрукты.Кстати, если не хотите столкнуться с тромбозом, придется отказаться от сигарет: курение оказывает спазмирующее воздействие на кровеносные сосуды и также может сделать кровь гуще.

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