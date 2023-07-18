Невролог Алехина: новый препарат от Альцгеймера может стать началом конца болезни мозга

Первоначальные результаты испытаний показывают, что новый препарат может замедлить прогрессирование деменции на 36 процентов.Болезнь Альцгеймера относится к типу деменции, которая влияет на память, мышление и поведение, в конечном итоге становясь достаточно серьезной, чтобы мешать повседневным задачам. В то время как большинство доступных лекарств устраняют симптомы умопомрачительного состояния, основная причина часто остается неустраненной.Тем не менее, ожидается, что ученые обнародуют важные выводы о лекарстве, которое может изменить правила игры, и которое может сосредоточиться именно на этой проблеме.Это второй испытываемый препарат, который, по-видимому, прерывает процессы, закладывающие основу для таких проблем, как потеря памяти."Скоро производитель опуликуют результаты исследования на препарат донанемаб. Предыдущие результаты показали, что он может замедлить снижение умственных способностей на 36 процентов, воздействуя на мозговой белок, известный как тау. Это может стать началом конца болезни Альцгеймера", - говорит врач-невролог Александра Алехина, комментируя исследование специально для МедикФорум.В прошлом году было показано, что испытание другого препарата под названием леканемаб замедляет прогрессирование симптомов на 27 процентов, блокируя образование амилоидных бляшек в головном мозге.Эти два препарата являются первыми, которые успешно задерживают прогрессирование болезни Альцгеймера после десятилетий неудачных испытаний."Будущие лекарства, нацеленные на тау и амилоид, смогут еще больше замедлить это состояние, отнимающее сознание. Побочные эффекты, такие как отек мозга и кровотечение, ранее были связаны с такими препаратами".Могут потребоваться огромные системные изменения, чтобы лекарства стали широко доступными даже через 5-10 лет.

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