Врач Никитина назвала огурцы в числе улучшающих состояние кожи продуктов
Врач Никитина отметила, что некоторые продукты особенно эффективно улучшают состояние кожи благодаря содержащимся в них веществам, необходимым для поддержания ее здоровья. Терапевт рассказала, какие продукты полезно с этой целью включать в повседневный рацион.
Болгарский перец. Он богат витамином С и является антиоксидантом, который важен для выработки в коже коллагена – белка, сохраняющего ее эластичность и способность выглядеть моложе.
Жирная рыба. Этот продукт насыщен омега-3 жирными кислотами, помогающими сохранять кожу увлажненной, эластичной, а также уменьшающими кожное воспаление.
Грецкие орехи. Содержат большое количество витамина Е, который может предотвратить повреждение кожи.
Миндаль. Крайне полезен для кожи из-за высокого уровня линолевой кислоты, делающей ее более упругой и гладкой.
Огурцы. Врач Никитина назвала огурцы в числе улучшающих состояние кожи продуктов. Их регулярное употребление обеспечивает ее увлажнение и способствует хорошему внешнему виду за счет с содержащихся микроэлементов.
Помидоры. Эти овощи богаты ликопином, который является антиоксидантом, способным продлить молодость кожи.
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