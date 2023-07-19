Терапевт Светлана Никитина: ежедневно употребляемые продукты оказывают значительное влияние на внешний вид и состояние кожи.Врач Никитина отметила, что некоторые продукты особенно эффективно улучшают состояние кожи благодаря содержащимся в них веществам, необходимым для поддержания ее здоровья. Терапевт рассказала, какие продукты полезно с этой целью включать в повседневный рацион.Болгарский перец. Он богат витамином С и является антиоксидантом, который важен для выработки в коже коллагена – белка, сохраняющего ее эластичность и способность выглядеть моложе.Жирная рыба. Этот продукт насыщен омега-3 жирными кислотами, помогающими сохранять кожу увлажненной, эластичной, а также уменьшающими кожное воспаление.Грецкие орехи. Содержат большое количество витамина Е, который может предотвратить повреждение кожи.Миндаль. Крайне полезен для кожи из-за высокого уровня линолевой кислоты, делающей ее более упругой и гладкой.Огурцы. Врач Никитина назвала огурцы в числе улучшающих состояние кожи продуктов. Их регулярное употребление обеспечивает ее увлажнение и способствует хорошему внешнему виду за счет с содержащихся микроэлементов.Помидоры. Эти овощи богаты ликопином, который является антиоксидантом, способным продлить молодость кожи.

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