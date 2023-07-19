Бледность, частый пульс и еще 8 признаков, что у вас начинается анемия

Слабость и сонливость, бледность кожи и проблемы пищеварения — эти симптомы характерны для многих болезней, и одной из частых проблем может стать анемия. В народе ее называют более понятно: малокровие.Анемия — достаточно серьезное нарушение в работе организма, связанное с изменением состава и свойств крови. Чаще всего с ним сталкиваются женщины и маленькие дети, но иногда анемию диагностируют и у мужчин. Если патологию не лечить, страдать от нее начнут все органы, что скажется на общем самочувствии. О том, как проявляется анемия и при каких симптомах пора обращаться за медицинской помощью, «Доктору Питеру» рассказал эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный.Страдают показатели кровиАнемией называют состояние, при котором в крови снижаются определенные показатели. Они могут меняться как вместе, так и порознь, это зависит от варианта самой анемии.Первый показатель — количество эритроцитов. Это красные кровяные тельца, которые нужны для кислородного обмена, а также для поддержания водно-солевого и кислотно-щелочного баланса в организме.Второй показатель — гемоглобин. Это особый белок в составе эритроцитов, который связывает молекулы кислорода и доставляет их к различным органам и тканям.Дополнительно в крови могут оценивать и другие показатели, отражающие анемию. Это гематокрит — соотношение жидкой части к клеткам; цветовой показатель — насколько эритроциты насыщены гемоглобином; ретикулоциты — это молодые формы эритроцитов и размер; форма самих красных клеток — больше или меньше стандартных, есть ли формы шара или серпов.Анемии бывают разнымиРазличных вариантов и видов анемии существует очень много. Главное отличие — причина, по которой появилось это патологическое состояние. В целом их три:нарушение выработки эритроцитов и гемоглобина в костном мозге;кровопотеря — острая или же хроническая, длительная;ускоренный распад красных кровяных телец.«Симптомы анемии во всех случаях одинаковые, но степень их проявления напрямую зависит от выраженности анемии», — рассказал врач.Самые частые анемии — дефицитныеСнижение синтеза эритроцитов и образование гемоглобина чаще всего появляется по причине нехватки определенных веществ в организме, из которых строятся клетки и сам белок — гемоглобин. Так, анемия может развиться из-за недостатка витаминов и микроэлементов.Например, дефицит железа, витамина B12 и фолиевой кислоты приводит к анемии не сразу. Организм некоторое время расходует запасы, а уже затем появляются первые симптомы, которые постепенно нарастают, если эти дефициты так и не устраняются. В случае заболеваний костного мозга, острых и хронических кровотечений патология развивается более стремительно.Самые типичные признаки анемийОсновные признаки анемии — несвойственная человеку бледность кожи, губ и слизистых оболочек, а также слабость и сонливость. Устойчивость к физическим нагрузкам сильно снижается, появляется одышка, сильно учащается пульс. Волосы и ногти становятся ломкими, а состояние кожи заметно ухудшается: она может шелушиться и зудеть. Некоторые пациенты также отмечают головные боли, периодические головокружения, ощущение покалывания в руках и ногах.С такими симптомами следует незамедлительно обращаться к терапевту: кислородное голодание, которое испытывает организм при анемии, может быть очень опасно. Особенно это актуально для маленьких детей и беременных женщин.Не всегда есть жалобыЕсли уровень снижения показателей относительно небольшой, признаки анемии могут быть невыраженными, а на начальных стадиях особых жалоб нет вообще. Организм до определенной степени пытается приспособиться к сложившимся условиям гипоксии, перестраивая метаболизм. Но по мере того, как состояние прогрессирует, нарастают и жалобы. В некоторых случаях диагноз ставится по данным анализов при обследовании по поводу других патологий.Как врач ставит диагноз?Для диагностики причин анемии врачу потребуются результаты лабораторных исследований. Он может направить пациента на клинический анализ крови, оценку уровня железа, ферритина, трансферрина, фолатов и витамина B12 в крови. Эти показатели позволят специалисту назначить эффективное лечение или же заподозрить более серьезные проблемы со здоровьем.По результатам анализов, только точно определив причину развития анемии, можно подбирать лечение. Если это дефицит определенных веществ, его нужно восполнить, чтобы организм смог начать синтез полноценного гемоглобина и эритроцитов. При кровопотере нужно восполнить объем крови, устранить причину потери — источники кровотечения (особенно хронического). При более серьезных анемиях вопрос о лечении определяется индивидуально.

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