Врач Тега: простудиться можно быстрее в теплой комнате, чем на сквозняке

Врач Владимир Тега: только из-за сквозняка заболеть простудой невозможно.По словам врача общей практики Владимира Теги, многие люди боятся сквозняков. Считается, что если человека «продует», он может заболеть. Но врач констатировал в комментарии для «Ленты.ру», что простудиться можно быстрее в душной и теплой комнате с закрытыми окнами, чем на сквозняке.«Простуда развивается в результате попадания в организм бактерий или вирусов. Лишь от сквозняка, независимо от его температуры или силы, заболеть нельзя», - заявил медик.Врач Тега добавил, что в сезоны респираторных эпидемий именно пребывание людей в натопленных помещениях без циркуляции свежего воздуха способствует передаче и распространению болезней. Регулярные проветривания в такие периоды становятся одним из способов профилактики ОРВИ.«В теплом помещении со спертым воздухом и более тесным контактом дыханий простудиться проще, чем в холодном».В то ж время, уточнил специалист, при имеющихся в организме зачатках простуды пребывание на сквозняке действительно способно ухудшить самочувствие, вызвав переохлаждение, ухудшающее сопротивляемость иммунитета. Кроме того, возможен вариант, когда сквозняк разносит по помещению заразные частицы, выделяемые при чихании или кашле находящихся там людей. Но в этом случае заражаются скорее те, кто имеет ослабленный иммунитет.

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