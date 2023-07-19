Что делать, пока едет скорая: порядок действий в экстренных ситуациях

В ситуации, когда возникает необходимость вызвать скорую помощь, время может играть решающую роль. Однако, в ожидании прибытия скорой, есть несколько важных шагов, которые можно предпринять, чтобы обеспечить комфорт и безопасность пострадавшего.Разумеется, первая помощь не заменит профессиональную. Но иногда несколько простых действий могут спасти пострадавшему жизнь.Первая помощь при ожогеКак правило, термические ожоги не представляют угрозы для жизни, если они не затрагивают дыхательные пути, нет отёка шеи или лица либо если речь не идёт о глубоком ожоге с большой площадью поражения. Но даже небольшие ожоги вызывают боль. Вот как от неё избавиться:Устраните источник тепла, уберите с места ожога горячую или стесняющую одежду.Место ожога охладите водой — это снижает боль и уменьшает повреждение тканей. Лёд для этих целей не подходит: он мешает притоку крови к повреждённым тканям.Если возможно, поднимите обожжённый участок выше уровня сердца. Это не самый эффективный метод, но он может немного унять боль из-за того, что нервы становятся менее чувствительными.Ни в коем случае не мажьте ожоги маслом, жиром или мазями. Они удерживают тепло в ране. Сначала остудите ожог и только спустя несколько часов смажьте повреждённую кожу кремом с антибиотиком.Оцените площадь поражения. Все дальнейшие действия зависят от степени ожога.Простои? способ оценить площадь поражения — сопоставить размеры обожжённои? области и ладони пострадавшего: поверхность ладони составляет около 1% от общеи? поверхности тела.Ожоги первой степениЭто лёгкие ожоги от солнца, которые вызывают болезненные ощущения. Повреждён только верхний слой кожи, поэтому всё проходит за несколько дней: старая кожа отслоится, на её месте появится новая.Избавиться от болевых ощущений поможет:Холодный компресс.Гель алоэ вера.Противовоспалительные средства с обезболивающим действием.Ожоги второй степениОпределить ожог второй степени можно визуально: сразу или через несколько часов появляются пузыри. Велика опасность подхватить инфекцию, поэтому обязательно обращайтесь в больницу, если площадь поражения составляет более 5%. Заживают такие ожоги 2–3 недели, но, скорее всего, останутся небольшие шрамы.Деи?ствуи?те так же, как при открытои? ране:Не трогайте маленькие пузыри. Пузыри диаметром 2–3 сантиметра проколите стерильным инструментом.После прокола очистите поражённое место.Наложите стерильную повязку.Если краснота распространяется на здоровую кожу, примите антибиотик.Ожоги третьей степениПовреждены все слои кожи, поэтому она становится совершенно белой или выгоревшей. В некоторых случаях такие глубокие ожоги могут не вызывать боли: нервные окончания в слоях кожи отмирают, область поражения немеет.Заживление затягивается на месяцы, а шрамы практически неизбежны. При больших поражениях часто требуется пересадка кожи. В таких случаях:Срочно обратитесь за медицинской помощью.До прихода врача действуйте так же, как при ожогах второй степени: очистите рану, наложите стерильную повязку с антибактериальной мазью.При заживлении старайтесь больше разминать суставы: так не появятся рубцы, ограничивающие подвижность.Первая помощь при носовом кровотеченииВ ноздрях очень много сосудов, которые расположены близко к поверхности слизистой. Из-за её сухости или повреждения может начаться сильное кровотечение.Когда из носа начинает течь кровь, сядьте, а не ложитесь: так снизится давление в носу.Не запрокидывайте голову, иначе кровь будет стекать по глотке вниз и попадёт в дыхательные пути. Наклоните голову вперёд.Зажмите пальцами крылья носа. Обычно прямое давление останавливает кровотечение.Зажимайте нос в течение 10 минут.Если кровь продолжает идти, выясните, какая ноздря кровоточит. Для этого зажимайте их поочерёдно.Вставьте в кровоточащую ноздрю тампон или кусок марли, сложенный очень плотно. Предварительно можете смазать его антибактериальным раствором или капнуть немного сосудосуживающих капель для носа. Если кровотечение продолжается, тампон сидит недостаточно плотно.Если кровь не останавливается ни от зажатия носа, ни от тампона, срочно вызывайте скорую. Возможно, у вас заднее носовое кровотечение, которое затрагивает артерию. Врачи смогут остановить кровопотерю.Первая помощь при обморокеОбморок — это внезапная потеря сознания из-за недостаточности мозгового кровообращения. Иногда он вызван вполне безобидными причинами, но в некоторых случаях медицинская помощь жизненно необходима. Но чем бы ни был вызван приступ, действовать нужно так:При появлении первых признаков обморока — тошноты, потоотделения, учащённого дыхания, туннельного зрения, влажности рук, бледности и головокружения — усадите человека и предложите ему нагнуться, чтобы голова оказалась ниже грудной клетки. Самый лучший вариант — прилечь.Если видите, что человек теряет сознание, придержите его, чтобы он не ушибся.Когда голова окажется на одном уровне с сердцем или ниже, сознание должно вернуться. Хотя больной ещё какое-то время может находиться в состоянии заторможенности.Не позволяйте ему вставать, пока симптомы полностью не пропадут.Проверьте пульс и кровяное давление.Если показатели в норме, больной может присесть. Посидев ещё несколько минут, можно попробовать подняться. Если симптомы возвращаются, снова уложите его.Постарайтесь выяснить, чем вызван обморок. Если есть тревожные признаки, нужно как можно скорее получить квалифицированную медицинскую помощь.Причины обморокаЧасто причина обморока очевидна, например больного слишком впечатлил вид крови или он страдает обезвоживанием после приступа рвоты. В некоторых случаях понять причину без медицинского обследования невозможно.Чтобы разобраться, чем вызван приступ, полезно знать, какие бывают разновидности обмороков. Врачи делят их на четыре категории.1. Вазовагальный обморокВ такой обморок падают совершенно здоровые люди: из-за испуга, тревоги, кашля, напряжения, вида крови или даже смеха. Почему у одних людей внезапное снижение давления вызывает такую реакцию, а у других нет, учёные так и не выяснили. Но это самый безопасный вид обморока.2. Постуральныи? обморокИногда люди падают в обморок при резком вставании: сердце и сосуды просто не успели доставить достаточное количество крови к мозгу. Может случиться из-за кровопотери, анемии или при обезвоживании.3. Сердечныи? обморокИз-за проблем с сердцем снижается приток крови к мозгу, поэтому происходит приступ. Возможные причины — инфаркт, сердечная недостаточность, слишком быстрое или слишком медленное сердцебиение, ослабленность сердечной мышцы.4. Неврологическии? обморокРедко, но такое всё-таки случается: люди падают в обморок из-за сильной мигрени. Также причиной может стать транзиторная ишемическая атака (микроинсульт).Симптомы, при которых помощь врачей нужна незамедлительноОтсутствие предшествующих симптомов. Например, перед потерей сознания сердце не билось учащённо. Это может быть признаком проблем с сердцем, значит, нужна срочная госпитализация.Обморок произошёл во время физических упражнений. Возможно, он вызван перенапряжением и опасности не представляет. Но также есть вероятность бессимптомного сердечного заболевания. Поэтому обязательно нужно провести медицинское обследование.Зрачки разного размера. Это указывает на сильное давление в мозгу. Вероятные причины — инсульт, сотрясение или опухоль.Сильная головная боль. Возможно, это просто мигрень, но может быть и инсульт.Сильная боль в спине. Может быть признаком расслаивающейся аневризмы аорты. Это болезнь, при которой расслаивается сосуд, идущий от сердца. Необходима экстренная госпитализация.Первая помощь при тепловом удареСамое важное при гипертермии — вовремя заметить симптомы и остудиться. Тепловой удар опасен тем, что система охлаждения организма перестаёт работать. Однако внутренние метаболические процессы не останавливаются и порождают тепло. Поэтому органы начинают буквально свариваться.Распознать тепловой удар можно по следующим симптомам. После длительного пребывания на солнце человек становится возбуждённым, испытывает эйфорию, у него учащается сердцебиение и дыхание, а пот не выделяется. Также возможна сильная головная боль, помутнение сознания и галлюцинации.Действовать в такой ситуации надо быстро. Придерживайтесь следующей инструкции и старайтесь использовать всё, что есть у вас под рукой.Немедленно вызывайте скорую помощь. Не ждите, что после теплового удара человек поправится самостоятельно: даже после охлаждения некоторые органы остаются повреждёнными.До приезда скорой охлаждайте больного. Если он в состоянии идти, доберитесь до прохладного помещения. В противном случае отнесите его в тень.Снимите верхнюю одежду.Обрызгайте и омойте пострадавшего прохладной водой. Затем обмахивайте его веером, чтобы происходил отток тепла. Можно окунуть простыню в ледяную воду и обернуть в неё больного.Если есть лёд, оберните его в ткань и положите на паховые и подмышечные области тела и под шею.Радикальный способ: положить пострадавшего в ванну с ледяной водой, если у него нет проблем с сердцем.Если пострадавший находится в сознании, дайте ему выпить как можно больше холодной воды.

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