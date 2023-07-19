Как победить варикоз раз и навсегда

Варикоз сопровождается увеличением и деформацией вен на ногах и возникает из-за нарушения кровообращения, которое приводит к образованию тромбов и затрудняет отток крови из нижних конечностей.Можно ли распознать варикоз на ранней стадии, как избежать обострения и какой режим питания соблюдать – читайте в материале MIR24.TV.«Первыми неприятными симптомами могут быть отеки, боли и усталость в ногах, визуально варикоз проявляется выраженными узловатыми расширениями подкожных вен. Основная причина – нарушение кровообращения в нижних конечностях, когда теряется эластичность вен, клапаны перестают эффективно пропускать кровь и она скапливается, вызывая расширение стенок сосудов. Происходит это из-за генетической предрасположенности, сидячей работы или недостатка физической активности. Также предпосылками могут быть ожирение, беременность, прием гормональных препаратов», – объясняет врач-флеболог Армен Авакян.При варикозе специалист рекомендует не сидеть подолгу на одном месте и не носить тесную одежду, так как она сдавливает вены и ухудшает кровоток.«Также не стоит перегреваться, это тоже может ухудшить кровоток и увеличить отеки. Поэтому посещать баню, сауну или принимать горячие ванны без разрешения врача не стоит», – предупреждает Авакян.При прогрессировании заболевания поверхностные вены прекращают участвовать в возврате крови и их функцию берут на себя глубокие вены, дополняет хирург-флеболог Сергей Якушин.«Однако наступает момент, когда и глубокие вены не могут справиться с такой нагрузкой и жидкая часть крови из вен начинает выходить за пределы, возникает набухание тканей, появляются отеки. Дальнейшее прогрессирование заболевания ведет к появлению пигментации, кожа в некоторых участках становится темнее. Могут возникать воспалительные реакции, появляются участки болезненности и покраснения. Со временем подкожная клетчатка и кожа в некоторых участках начинает уплотняться, это состояние называется липодерматосклероз. Кроме того, кровь в тканях может распадаться, что приводит к появлению экземы и зуда. И крайняя степень нарушения венозного оттока – это возникновение локальной ишемии и гипоксии тканей», – объясняет флеболог.Пожалуй, самое страшное, к чему может привести варикоз – это тромбоз. При этом предположение, что у женщин варикоз появляется чаще, чем у мужчин – это миф. Просто женщины обращаются к врачам раньше, отмечает Якушин. Чтобы выявить варикоз на ранней стадии, необходимо сделать УЗИ.«Варикозные вены необходимо ликвидировать: либо удалить, либо «склеить» изнутри, чтобы прекратился кровоток. До недавнего времени активно использовалась открытая хирургия вен. Операция сопровождалась госпитализацией и множественными разрезами по всей ноге. Однако сегодня есть малотравматичные методы: эндовенозная лазерная облитерация, радиочастотная облитерация, склеротерапия, минифлебэктомия, клеевая облитерация. Они выполняются через мелкие проколы кожи, размер которых не превышает двух миллиметров», – говорит врач.Для того чтобы снизить негативное влияние варикоза, необходимо изменить пищевые привычки, обращает внимание нутрициолог Наталья Костенко.«Есть нужно регулярно – три-пять раз в день, так усваивается больше питательных веществ. Питание должно быть разнообразным, то есть 30-50 наименований продуктов в неделю. В дневном рационе должно быть не менее 400 г овощей и фруктов. Выбирайте цельнозерновой хлеб, крупы, картофель в кожуре. Включите в рацион фасоль, чечевицу, нут, а также не менее двух порций рыбы в неделю. Кисломолочные продукты надо есть без сахара, например, йогурт и ряженку средней жирности», – рекомендует нутрициолог.Кроме того, важно следить за регулярностью стула.«Частые запоры способны повысить внутрибрюшное давление, приводя к дополнительной нагрузке на венозную систему», – заключила врач-флеболог Олими Ширинбек.

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