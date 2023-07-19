Кардиохирург Лысенко: одышка и быстрая утомляемость могут говорить об увеличенном сердце
Одной из патологий сердца является увеличение его размеров или гипертрофическая кардиомиопатия, об этом рассказал в интервью кардиохирург Лысенко.
«Гипертрофическая кардиомиопатия представляет собой генетическое заболевание миокарда, при котором происходит увеличение левого миокарда (более 1,5 см) и/или правого желудочка», - сообщил врач
Лысенко пояснил, что увеличенное сердце может возникать у человека, не имеющего кардиологических заболеваний или каких-то других хронических патологий.
«Чаще всего заболеванию подвержены люди в возрасте 30–40 лет», - отметил кардиохирург.
В то же время, добавил Андрей Лысенко данная проблема может проявиться острыми симптомами практически в любом возрасте, даже в детском.
Врач перечислил симптомы, заметив попутно, что об увеличенном сердце могут говорить одышка и быстрая утомляемость.
Одышка.
Боль и тяжесть в грудине.
Низкая толерантность к физнагрузкам, когда чувство утомления быстро возникает при любой активности.
Нарушения сердцебиения.
Обмороки.
Повышенное давление в подростковом возрасте.
Врач предупредил: если данная патология возникает в детстве, ее последующее развитие может вести к опасным и тяжелым осложнениям вплоть до летального исхода, когда наступает внезапная сердечная смерть.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
https://www.medikforum.ru - Добавил valyuha в категорию Кардиология
Добавить комментарий