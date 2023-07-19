Кардиохирург Лысенко: одышка и быстрая утомляемость могут говорить об увеличенном сердце

Кардиохирург Андрей Лысенко: проблема может заключаться в увеличении размеров сердца или толщины его стенок.Одной из патологий сердца является увеличение его размеров или гипертрофическая кардиомиопатия, об этом рассказал в интервью кардиохирург Лысенко.«Гипертрофическая кардиомиопатия представляет собой генетическое заболевание миокарда, при котором происходит увеличение левого миокарда (более 1,5 см) и/или правого желудочка», - сообщил врачЛысенко пояснил, что увеличенное сердце может возникать у человека, не имеющего кардиологических заболеваний или каких-то других хронических патологий.«Чаще всего заболеванию подвержены люди в возрасте 30–40 лет», - отметил кардиохирург.В то же время, добавил Андрей Лысенко данная проблема может проявиться острыми симптомами практически в любом возрасте, даже в детском.Врач перечислил симптомы, заметив попутно, что об увеличенном сердце могут говорить одышка и быстрая утомляемость.Одышка.Боль и тяжесть в грудине.Низкая толерантность к физнагрузкам, когда чувство утомления быстро возникает при любой активности.Нарушения сердцебиения.Обмороки.Повышенное давление в подростковом возрасте.Врач предупредил: если данная патология возникает в детстве, ее последующее развитие может вести к опасным и тяжелым осложнениям вплоть до летального исхода, когда наступает внезапная сердечная смерть.

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