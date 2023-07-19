На самом деле вы не голодны: онколог назвал неожиданный признак сгущения крови

Человеку далекому от медицины сложно самостоятельно распознать начало опасного состояния. При этом следить за густотой крови очень важно, это мы уже прочувствовали в период пандемии коронавируса, одним из коварных последствий которого стал тромбоз.Густая кровь означает, что сердце работает под усиленными нагрузками. Это очень плохо, потому что возникает риск образования тромбов. Если такой кровяной сгусток оторвется и закупорит кровеносный сосуд, это может окончиться трагедией.Есть ряд признаков, по которым можно заподозрить, что кровь загустела. Например, вы порезались, а кровь практически не идет или очень быстро сворачивается. Или подушечки пальцев сморщились, будто вы долго держали руки в воде. Головные боли, быстрая утомляемость, тяжесть за грудиной — это все тоже симптомы слишком густой крови. Онколог Иван Карасев в своем телеграм-канале рассказал еще об одном важном показателе.«Когда вы чувствуете, что хотите есть или закинуть чего-то в рот, это может быть сигналом обезвоживания, — написал врач. — При недостатке воды в организме сгущается кровь».Эксперт советует, если вы почувствовали голод, сначала попить воды. Один раз, второй.. Если после того, как вы попили дважды, снова хотите есть, это будет действительно голод, а не замаскированная жажда.Что делать в таком случае? В идеале обратиться к врачу, но изначально попробовать снизить вязкость самостоятельно. Для этого нужно увеличить потребление жидкости, но не выпивать два литра махом — так вы только посадите почки.«Норма — это примерно 30-40 мл на 1 кг веса, — пишет Карасев. — В идеале — 1 литр на 15 кг массы тела. Да, кажется, что это много. Поэтому увеличивать нужно постепенно в течение двух недель, пока не дойдете до нормы».Два важных условия: большую часть воды нужно выпивать в первой половине дня, и она должна быть теплой. И не забывайте: для организма все, что не простая вода без газа, то еда.Впрочем, тут есть еще один совет: не переборщить. Если вы, наоборот, пьете слишком много, кровь станет жидкой. По словам врача Кирилла Ювченко, это чревато отеками и повышенным давлением.

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