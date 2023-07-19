Терапевт Носков рассказал, когда избыток слизи в организме — не повод волноваться

Во время насморка из носа выделяется слизистый секрет. Но это не единственное место, где в нашем организме образуется слизь. И иногда ее избыток — благо, а не патология.Нашему организму для того, чтобы он работал максимально эффективно и был здоров, необходимо постоянное присутствие определенных жидкостных субстанций. Мы много знаем о крови, меньше — о лимфе, совсем мало — о слизи. Все эти жидкости крайне важны для полноценной жизни. Если их выработка страдает, могут возникать проблемы. Это и нарушения пищеварения, и дискомфорт в интимной сфере, и более серьезные состояния.О том, зачем нам нужна слизь и какие функции она выполняет, «Доктору Питеру» рассказал Иван Носков, врач-терапевт Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.Полезная клееподобная массаСлизь — это биологическая жидкость, обычно бесцветная, которая представляет собой клееподобную массу. В организме человека наличие определенного количества слизи — вполне нормальное явление. Она продуцируется бокаловидными клетками на поверхности слизистых оболочек, а так как эти оболочки находятся в разных отделах организма, то продуцируемая ими слизь выполняет различные функции. Вот основные из них:защитная;увлажняющая;помогающая пищеварению;участвующая в терморегуляции.Обсудим каждую из этих функций подробнее, чтобы понять, насколько важна эта субстанция.ЗащитаЕе можно разделить на несколько различных дополнительных функций, которые жизненно необходимы нашему организму.Барьерная. Из-за своей вязкости слизь с легкостью удерживает на своей поверхности частички пыли, вирусов, бактерий и т.д., не давая им добраться до клетки-мишени и навредить организму. Яркий пример — эта работа слизистых оболочек верхних дыхательных путей (нос, рот, горло). Но не только внешние факторы могут повлиять на здоровье. Наш организм также производит опасные вещества. К примеру, слизь в желудке защищает слизистую оболочку от воздействия соляной кислоты, а в мочевом пузыре и уретре — от воздействия мочевины.Выделительная. Задерживая чужеродные элементы, слизь помогает вывести их из организма. Это происходит за счет ресничек, которые находятся в слизистой оболочке и двигают слизь по направлению к выходу.Иммунная. В слизи в достаточно большом количестве содержатся различные вещества и клетки, которые дополнительно помогают бороться с инфекциями. Например, слюна: в ней находится лизоцим — фермент, который способен обезвредить некоторые инфекционные патогены. Кроме фермента в слизи находится иммуноглобулин А — это самая первая линия защиты нашего организма против инфекций. Он не способен самостоятельно нейтрализовать патоген, как лизоцим, но участвует в этом процессе.УвлажнениеСлизь в разных органах и тканях является смазывающим и смягчающим материалом для их оптимальной работы. Для примера можно взять слизистые оболочки глаз (конъюнктива), которые защищают наши глаза от пересыхания.ПищеварениеВ слизи желудочно-кишечного тракта находятся различные примеси, ферменты и бактерии, участвующие в процессе пищеварения. Она может как связывать, так и активировать пищеварительные ферменты. Один из важных компонентов в слизи желудка — фактор Кастла, гликопротеин, который способствует усвоению витамина В12.ТерморегуляцияУ человека слизь принимает незначительное участие в терморегуляции организма по сравнению с потом. А вот у животных это яркий пример теплообмена. Например, собаки, которые часто дышат ртом после физической нагрузки или в жаркую погоду, так охлаждают тело.Увеличение количества слизи — норма или нет?Слизистые выделения, которые вырабатывает организм, могут обладать разной консистенцией, объемом и цветом. Нередко именно изменение характеристики слизи наталкивает на мысль о развитии заболеваний, воспалительных процессов. Так, например, избыток слизи появляется при насморке, раздражении стенки кишечника или воспалении во влагалище у женщин. Но стоит понимать, что это защитная реакция организма, выработанная эволюционно для выживания и продления жизни.Усиление выделения слизи — попытка организма остановить инфекцию на входе, уменьшить раздражение слизистых и нейтрализовать, механически смыть возбудителей. За счет усиленного синтеза защитных соединений именно слизь помогает побороть инфекцию. Но иногда бактерии начинают активно размножаться, что провоцирует изменение цвета, запаха выделений, формируя из слизи гнойные выделения.

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