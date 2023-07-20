«Может схватить неожиданно»: шесть неожиданных признаков, которые говорят о проблемах с сердцем
По ее словам, проблемы с сердцем всегда проявляются нетипичными симптомами, среди которых:
одышка при минимальных нагрузках;
слабость;
быстрая утомляемость;
отеки лодыжек ног к вечеру;
перебои в сердце;
давящая боль за грудиной.
"Давящая боль в некоторых случаях сигнализирует об ишемической болезни сердца. Если человек пропустит этот симптом и ничего не предпримет, может случиться инфаркт миокарда", — предупредила Чернышова.
А постоянные общие признаки, которые характерны для многих болезней (слабость, быстрая утомляемость, одышка), могут говорить и о сердечной недостаточности, сказала специалист.
Но иногда сердечные болезни не проявляют себя до момента приступа, заметила терапевт.
"В некоторых случаях люди вообще не испытывают никаких неприятных ощущений, при этом сердечный приступ может схватить их неожиданно, поэтому важно соблюдать профилактические меры", — напомнила врач.
Среди них Чернышова назвала:
контроль артериального давления;
консультация у врача, если давление часто повышено;
ЭКГ раз в год после 40 лет.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил mamasha в категорию Кардиология
Добавить комментарий