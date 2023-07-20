Целебные травы от холестерина, которые мы принимаем за сорняки, растут вокруг нас

Чтобы усмирить холестерин, некоторые тратят деньги на БАДы. А что если запастись полезными травками, многие из которых можно найти, просто прогулявшись вокруг дома?С холестерином борются всеми возможными способами, но мало кто знает, что снизить его помогают травы, которые растут буквально вокруг нас. Причем часть из этих трав мы считаем сорняками и беспощадно выпалываем.ОдуванчикКто бы мог подумать, что эти желтые цветы, усыпающие газоны, еще и полезны.«Необходимые вещества для снижения холестерина содержат в той или иной мере все части одуванчика. Считается, что концентрация нужных веществ достигает максимума во время бутонизации и начала цветения, — говорит доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники и прикладной биологии Государственного университета просвещения Алексей Поляков. — Так что, если хотите провести антихолестериновую профилактику, рвите растения с желтыми, только что распустившимися цветами».Как принимать. Заварите стебли кипятком — пусть как следует настоятся в термосе. Затем пейте полезный чай из одуванчиков стаканами, советует эксперт «Доктора Питера». Кроме того, молодые листья одуванчика употребляют в салаты, из цветков делают варенье, из корней — кофе, различные настои и вытяжки.ПустырникПустырник разрастается, как сорняк, и часто встречается на пустырях, поэтому его так и назвали.«Пустырник считается тонизирующим средством для сердца. Он помогает укрепить сердечную мышцу и улучшить кровообращение. Но он также снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца в целом», — комментирует заведующий кафедрой ботаники и прикладной биологии Государственного университета просвещения.Как принимать. Пустырник можно употреблять в виде настоя или добавлять его к другим травам.ПодорожникНаверное, каждый в детстве прикладывал к разбитой коленке подорожник, ведь эта травка растет везде.«Подорожник — прекрасное подручное средство, чтобы остановить кровь или дезинфицировать небольшую ранку. Но эта трава тоже способствует снижению уровня холестерина», — говорит Алексей Поляков.Как принимать. Можно заваривать чай из подорожника или добавлять растение к пище в сушеном виде.ЛенЛен — растение неприхотливое. Ухода не требует и растет как обычный сорняк.«Научно доказано, что для снижения холестерина эффективен лен, — комментирует Алексей Поляков. — В Институте натуральных волокон польского города Познань я участвовал в проекте по борьбе с онкологией. Исследование, которое мы проводили более чем на 100 добровольцах, показало снижение уровня холестерина при употреблении семян льна. Причем наибольший эффект достигался при применении семян в молотом виде».Как принимать. Измельчите семена в кофемолке, а затем принимайте по одной-две чайные ложки каждое утро до завтрака, рекомендует эксперт. Можно настоять перемолотые семена в стакане кефира или йогурта, а затем замешать в стакане теплой воды — получится своего рода льняной кисель. Помогает также постоянное употребление льняного масла.«Учтите, что все вышеперечисленные травы — не лекарства быстрого действия, а растения с оздоравливающим эффектом, который достигается только длительным применением».

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