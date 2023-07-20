Целебные травы от холестерина, которые мы принимаем за сорняки, растут вокруг нас
С холестерином борются всеми возможными способами, но мало кто знает, что снизить его помогают травы, которые растут буквально вокруг нас. Причем часть из этих трав мы считаем сорняками и беспощадно выпалываем.
Одуванчик
Кто бы мог подумать, что эти желтые цветы, усыпающие газоны, еще и полезны.
«Необходимые вещества для снижения холестерина содержат в той или иной мере все части одуванчика. Считается, что концентрация нужных веществ достигает максимума во время бутонизации и начала цветения, — говорит доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники и прикладной биологии Государственного университета просвещения Алексей Поляков. — Так что, если хотите провести антихолестериновую профилактику, рвите растения с желтыми, только что распустившимися цветами».
Как принимать. Заварите стебли кипятком — пусть как следует настоятся в термосе. Затем пейте полезный чай из одуванчиков стаканами, советует эксперт «Доктора Питера». Кроме того, молодые листья одуванчика употребляют в салаты, из цветков делают варенье, из корней — кофе, различные настои и вытяжки.
Пустырник
Пустырник разрастается, как сорняк, и часто встречается на пустырях, поэтому его так и назвали.
«Пустырник считается тонизирующим средством для сердца. Он помогает укрепить сердечную мышцу и улучшить кровообращение. Но он также снижает уровень холестерина и поддерживает здоровье сердца в целом», — комментирует заведующий кафедрой ботаники и прикладной биологии Государственного университета просвещения.
Как принимать. Пустырник можно употреблять в виде настоя или добавлять его к другим травам.
Подорожник
Наверное, каждый в детстве прикладывал к разбитой коленке подорожник, ведь эта травка растет везде.
«Подорожник — прекрасное подручное средство, чтобы остановить кровь или дезинфицировать небольшую ранку. Но эта трава тоже способствует снижению уровня холестерина», — говорит Алексей Поляков.
Как принимать. Можно заваривать чай из подорожника или добавлять растение к пище в сушеном виде.
Лен
Лен — растение неприхотливое. Ухода не требует и растет как обычный сорняк.
«Научно доказано, что для снижения холестерина эффективен лен, — комментирует Алексей Поляков. — В Институте натуральных волокон польского города Познань я участвовал в проекте по борьбе с онкологией. Исследование, которое мы проводили более чем на 100 добровольцах, показало снижение уровня холестерина при употреблении семян льна. Причем наибольший эффект достигался при применении семян в молотом виде».
Как принимать. Измельчите семена в кофемолке, а затем принимайте по одной-две чайные ложки каждое утро до завтрака, рекомендует эксперт. Можно настоять перемолотые семена в стакане кефира или йогурта, а затем замешать в стакане теплой воды — получится своего рода льняной кисель. Помогает также постоянное употребление льняного масла.
«Учтите, что все вышеперечисленные травы — не лекарства быстрого действия, а растения с оздоравливающим эффектом, который достигается только длительным применением».
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