Нутрициолог Строков назвал лучшее время для употребления кофе - "поможет похудеть"

По словам эксперта, время дня, когда вы употребляете кофе, может повлиять на ваш вес.А среди заядлых кофеманов большинство из них выпивают около двух чашек в день. Несмотря на предполагаемую пользу напитка для здоровья, следует учитывать некоторые потенциальные риски.Нутрициолог выступил с предупреждением для людей, которые ежедневно пьют кофе. Он заявил, что, хотя у горячего напитка есть плюсы, есть и минусы."Например, он может помочь улучшить здоровье мозга и сердца благодаря содержанию флаванолов и антиоксидантов. Но он показал, что важно следить за тем, в какое время дня вы пьете кофе. Лучше всего подождать несколько часов после пробуждения, чтобы выпить напиток. Плохой сон повышает уровень кортизола, гормона стресса, в организме.В результате уровень сахара в крови может стать слишком высоким после плохого ночного отдыха. Это означает, что рекомендуется пить кофе после завтрака, чтобы лучше контролировать свой метаболизм", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков .Но доктор добавил, что употребление до трех чашек кофе в день может помочь вашему обмену веществ, повышая усилия по снижению веса.Ученые обнаружили, что употребление до трех чашек в день может помочь предотвратить как ожирение, так и диабет.Результаты менделевской рандомизации показывают, что кофеин может, по крайней мере частично, объяснить обратную связь между потреблением кофе и риском развития диабета 2 типа. Рандомизированные контролируемые испытания необходимы для оценки того, могут ли некалорийные напитки, содержащие кофеин, играть роль в снижении риска ожирения и диабета 2 типа.

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