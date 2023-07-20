«Ленивые восьмерки», «колечки» и еще 7 упражнений для прокачки мозга в пожилом возрасте

Сохранить ясный ум и твердую память до преклонных лет возможно, уверяют врачи. Например, в этом помогут простые упражнения. О них рассказала петербургский психолог Марина Березовская.Возрастное ухудшение памяти происходит из-за общего возрастного снижения активности мозга. Это одна из самых частых жалоб людей пожилого возраста, говорит Марина Березовская. Но паниковать раньше времени не стоит: немного усилий — и вы снова с легкостью будете запоминать числа и другую важную информацию.«Для хорошей работы головного мозга нужно иметь хорошее кровообращение, поэтому важно регулярно заниматься физическими упражнениями. С помощью нагрузки мозг получит больше питательных веществ и кислорода. Полезна любая активность, в том числе и пешие прогулки», — говорит эксперт.Чтобы улучшить мозговое кровообращение и заставить орган работать усерднее, попробуйте несколько простых упражнений.«Колечки»Большим пальцем поочередно давите на каждый палец руки. Выполняется упражнение синхронно двумя руками, вы как будто берете каждый палец поочередно в кольцо. Его можно делать несколько раз в день, когда чувствуете усталость.Сюда же подойдут и любые пальчиковые упражнения для маленьких. Например, «сорока кашу варила», когда вы сопровождаете текст действиями на ладони.Кстати, проснувшись утром, помассируйте пальцы в течение трех минут. Это упражнение поможет вам окончательно проснуться и взбодриться.«Бусинки и гвоздики»Работайте с мелкими предметами — это тоже важно для головного мозга. Для мужчин подойдет сортировка гвоздиков, шурупов, гаек, для женщин — собирание бусинок, пуговок.Сюда же можно отнести и «перебирание». Насыпьте в небольшую глубокую миску пачку риса или гречки, погрузите в нее руки и потихоньку перебирайте крупинки, как четки, когда смотрите телевизор, слушаете радио. Важно, чтобы крупинки были остренькими, чтобы ощущалось давление на кончики пальцев.«Колючий мячик»Колючий мячик можно покатать между ладонями. Выбирайте любой массажный мяч или даже ролл, их легко найти в спортивных магазинах. Это прекрасно успокаивает и расслабляет, 5-10 минут в день достаточно, говорит эксперт.«Ленивые восьмерки»Как ни удивительно, но упражнения для глаз тоже стимулируют работу мозга. Выполняется одно из них так:смотрим на большой палец руки, которая в воздухе рисует горизонтальную восьмерку;затем делаем это упражнение другой рукой;после выполняем это же движение, но уже скрестив большие пальцы двух рук;потом рисуем восьмерки одновременно двумя руками в воздухе и следим глазами.Все действия важно выполнять по 1 минуте.Для тренировки можно также делать и другую вариацию этого упражнения. Держа голову неподвижно, мы двигаем глазами вправо-влево, вверх-вниз и по кругу по 30 секунд. Так вы улучшаете не только память, но еще и зрение.И еще один вариант. Берем лист бумаги, рисуем восьмерку, а затем обводим ее много-много раз сначала одной рукой, затем другой, а затем одновременно двумя руками. Можно делать работу по дому левой рукой, а не правой.«Таким образом мы активизируем работу второго полушария. Делать все это можно в любое свободное время по нескольку минут», — пояснила психолог.«Песни вслух»Занимаясь домашними делами, слушайте расслабляющую классическую музыку. Хорошо подходят любые произведения Моцарта в классическом оркестровом исполнении. Достаточно 20-30 минут в день.Улучшить не только кровоснабжение мозга, но и речевую функцию поможет пение. Достаточно исполнить 2-3 песни в день. Не надо голосить или петь «про себя». Услышали знакомые песни по радио — подпевайте в голос, не стесняйтесь. Важно четко проговаривать вслух слова песни.Танцы, игра на музыкальных инструментах и любой другой вид творческой деятельности тоже прекрасно подходит для прокачки мозга.«Остужаем горячий суп»Большая роль в работе мозга отводится дыханию.«Дыхание — единственный физический акт, который поддается контролю. Поэтому стоит регулярно выполнять несложные дыхательные упражнения. Например, „остужаем горячий суп“», — говорит эксперт.Выполнять это упражнение надо так: отводим руку от губ на 30 см, представляя, что у нас в руке тарелка, и дуем на нее. Делаем 7 дыхательных движений, затем перерыв 30 секунд. Выполняем 5 подходов.«Дыхание с затруднением»Вдыхаем воздух двумя ноздрями, а выдыхаем через одну — вторую ноздрю можно прикрыть ладонью.Еще одно дыхательное упражнение: берем банку объемом 0,5 л с кипяченой водой и трубочку для коктейля. Вдыхаем воздух носом, а выдыхаем в трубочку, опущенную в воду. Таким образом «булькаем» 10 минут в день.Важно: последнее упражнение нельзя выполнять людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как можно спровоцировать приступ стенокардии. Также не стоит заниматься им перед сном.«Задуй свечу»Зажженную свечу отставляем на 30 см от себя и дуем 7 раз на пламя так, чтобы оно дрожало, но не гасло. Затем отставляем на 40 см, на 50 см и делаем то же самое.«Корректурная проба»Для тренировки внимания попробуйте внимательно в течение нескольких минут разглядывать какой-то предмет. Затем закройте глаза и представьте его во всех деталях.Или пройдите «корректурную пробу». Возьмите любое печатное издание — книгу, газету, буклет, выделите один абзац и зачеркните в тексте все буквы «е», а буквы «а» подчеркните. Отложите текст, потом проверьте. В норме при пятиминутной работе должно быть не более 2-3 ошибок.

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