Невролог Алехина: постоянная усталость является признаком дефицита важного витамина

Постоянная усталость может быть признаком того, что вы на самом деле страдаете от общего дефицита.Вас тяготит постоянная усталость? Это может быть больше, чем просто усталость от долгого рабочего дня."Это может быть сигналом дефицита витамина B12, распространенного состояния с различными последствиями для организма", - говорит врач-невролог Александра Алехина .Витамин B12 жизненно важен для многих функций организма. Он не только поддерживает здоровье вашей крови и нервных клеток, но также играет решающую роль в предотвращении анемии, состояния, которое может вызвать у вас чувство усталости и слабости.Ключевым моментом является распознавание симптомов дефицита витамина B12."Усталость, мурашки по коже и потеря веса являются общими показателями. У некоторых людей развивается дефицит из-за недостаточного поступления витамина B12 с пищей".Диета, включающая мясо, рыбу и молочные продукты, обычно обеспечивает достаточное количество витамина B12. Однако у тех, кто не употребляет эти продукты регулярно, может возникнуть дефицит. Если вы испытываете симптомы анемии, вызванной дефицитом витамина B12 или фолиевой кислоты, рекомендуется проконсультироваться с врачом общей практики.Эти состояния часто можно диагностировать на основании симптомов и результатов анализа крови. Очень важно как можно скорее поставить диагноз и начать лечение.Симптомы, связанные с дефицитом B12:быстрое дыхание или одышкаголовные болирасстройство желудкапотеря аппетитаучащенное сердцебиениепроблемы со зрениемчувство слабости или усталостидиареяболезненный или красный язык (иногда с язвами во рту)проблемы с памятью, пониманием и суждением (когнитивные изменения).

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