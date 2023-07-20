Пожилые люди со слуховым аппаратом на 48% реже страдают деменцией

Устройство, по словам учёных, наглядно демонстрирует возможность сокращения риска развития деменции у пожилых людей.Английские учёные смогли доказать факт полезного влияния слухового аппарата на пожилых людей в целях снижения риска развития деменции.По их подсчётам, такая вероятность может быть снижена на 50%.Ранняя гипотеза специалистов была утверждена благодаря эксперименту, в ходе которого 2 тысячи участников имели при себе слуховой аппарат. По итогу эксперты зафиксировали снижение развития заболевания на 48%.Нейрогенеративные заболевания, такие как болезнь Альцгеймера, связаны с потерей слуха, но эксперты не уверены, является ли это симптомом или причиной заболевания.

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