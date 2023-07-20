Диетолог Пономарева назвала один из ключевых напитков, который ускоряет сжигание жира

Нутрициолог рассказал о напитке, который поможет вам похудеть.Потеря веса может быть сложной задачей, поскольку доступны многочисленные методы диеты и тренировки. Тем не менее, одним из подходов, который оказался успешным для многих, является прерывистое голодание.Этот метод включает в себя ограничение приема пищи определенным периодом дня и голодание в течение оставшихся часов. Например, некоторые люди предпочитают поститься с 8 до 12 часов следующего дня.Ограничивая потребление калорий до определенного периода времени, прерывистое голодание может помочь с потерей веса. Кроме того, исследования показывают, что он предлагает различные преимущества для здоровья, такие как улучшение контроля уровня сахара в крови и профилактика заболеваний.Врач-диетолог подчеркнула важность черного кофе даже во время периода голодания."Черный кофе с его горьковатым вкусом не вызывает реакции инсулина в мозговой фазе. В результате он может стимулировать процесс, называемый аутофагией, который похож на клеточную систему домашнего хозяйства в нашем организме во время голодания", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева .Аутофагия — это "клеточная уборка" нашего тела. Это похоже на переработку и переработку в нашем организме во время поста. Он может войти и очистить старые, ненужные белки и действительно очистить вещи.«Черный кофе, скорее всего, стимулирует эти процессы, он даже способствует сжиганию жира. Так что черный кофе — отличная вещь, которую можно добавить в свой пост. Черный кофе имеет тенденцию стимулировать то, что мы хотим делать во время голодания».

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