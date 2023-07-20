Во сколько рожать: влияние возраста на беременность и роды

Резонансное заявление министра здравоохранения Михаила Мурашко о необходимости отказаться от отложения рождения ребенка ради карьеры вызвало обсуждения в обществе. Медики также высказывают свое мнение по этому вопросу. Главный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе Антон Михайлов поделился своим мнением.Согласно словам профессора Михайлова, если раньше большинство женщин рожали первенца в возрасте около 20 лет, то сейчас возраст беременности и первых родов стал смещаться к 30 годам и даже к 40 годам. Об этом можно сказать, что женщины стремятся сделать карьеру и откладывают рождение ребенка. Однако подобная практика может создавать потенциальные проблемы для здоровья и будущего ребенка.Хотя многие женщины после 30 лет чувствуют себя молодыми, их организм уже начинает накапливать различные медицинские проблемы, которые могут затруднить процесс беременности и вынашивания ребенка. Запоздалая первая беременность может вызывать отсутствие молока, возникновение новообразований и эндокринные заболевания.Однако стоит отметить, что беременность является естественным процессом для женского организма и она практически не оказывает негативного влияния на женщину. Специалисты советуют соблюдать правильное питание, режим труда и отдыха, чтобы обеспечить успешное наступление беременности и развитие плода.Профессор Михайлов также отмечает, что неправильно противопоставлять семью и карьеру, так как именно семья помогает человеку полноценно реализоваться в обществе. Поэтому уже в школах детям стоит прививать правильное отношение к родительству. Специалист рекомендует стимулировать совместную подготовку к беременности и воспитанию детей с мужьями, чтобы создать благоприятный общественный климат для семейного счастья и воспитания потомства.

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