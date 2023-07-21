Японские секреты по уходу за кожей: просто, но действенно

Специалист по научным разработкам в области косметологии доктор Казуми Тояма нашла два главных отличия в том, как девушки из Европы и Японии ухаживают за своей кожей. Советуем прислушаться к рекомендациям японок, которые намного дольше сохраняют молодость и красоту.Доктор Тояма много лет работала в Европейских странах как приглашенный профессор и досконально изучила базовые принципы ухода за кожей, которые распространены в Старом Свете. Сравнив их с родными ей японскими традициями, она пришла к выводу, что различий очень мало: всего два. Но они принципиально важны!Правило №?1: никогда не трите, не растягивайте и не расчёсывайте кожу вокруг глаз«Европейки ухаживают за кожей впопыхах. Они обожают средства с пометками "Экспресс", "3 в 1", "Мгновенное", "За одно касание" и в этом роде. У нас в Японии такие средства тоже продаются, но мы считаем их продуктами на экстренный случай, на случай форс-мажора. В норме мы стараемся использовать моносредства, то есть с одним предназначением, и не стремимся к скорости.Первое, чего это касается — удаление макияжа. Японки обожают smoky-eyes и прочие многослойные конструкции, но они всегда следуют незыблемому правилу удаления косметики с лица: растворять, а не стирать.Я не шучу. Знаете, как японки удаляют макияж? Они полностью пропитывают ватные диски очищающим средством, будь то масло, молочко или мицеллярная вода, прикладывают плотно к закрытым векам и ждут 10?15 секунд. Затем слегка массируют кожу прямо через диск и снимают его. И повторяют до тех пор, пока на диске после легких похлопываний не останется ни следа от косметики.Это может занять 5 или 7 минут, но ни одна японка, не будучи в жуткой спешке, не станет растягивать и тереть нежнейшую кожу век. Поэтому у японок морщины вокруг глаз появляются в среднем на 10, а то и 15 лет позже. Другой вариант демакияжа — нанести молочко прямо на кожу век и полежать с ним 5?10 минут, после чего умыться прохладной водой».Европейки скажут мне: оу, целых 10 минут! На что я всегда отвечаю вопросом: 10 минут в день стоят того, чтобы начать стареть на 10 лет позже?Правило №?2: откажитесь от тоников, замените их эссенциями!«Второе отличие, которое бросилось мне в глаза сразу же, как я зашла в крупный косметический супермаркет в одной из европейских стран: там продается куча разных тоников для лица. Для разных типов кожи, с маслами и без, с натуральными экстрактами, всего и не перечислишь. И масса девушек и женщин их покупает!Более того, я под видом обычного посетителя пришла к довольно известному косметологу и попросила составить мне ежедневную программу по уходу за лицом. И в ней был тоник! Ни один косметолог в Японии не посоветовал бы такого. Тоник сушит кожу, он разрушает липидный барьер и удаляет воду с поверхности, так что кожу моментально стягивает.Мы вообще не пользуемся тониками. Вместо них в Японии очень популярны эссенции: сыворотки на водной основе с огромным количеством витаминов, с аминокислотами, минералами и эксфолиирующими компонентами. Они глубоко проникают в кожу, увлажняют и тонизируют, а также как бы «прокладывают дорогу» последующим средствам — кремам и лосьонам, которые после применения сыворотки впитываются лучше и проникают глубже.То есть весь процесс очищения выглядит так: растворили косметику, умылись с применением очищающего средства, опрыскали кожу мицеллярной водой, промокнули мягкой салфеткой или полотенцем, нанесли эссенцию, нанесли крем. На весь процесс уходит около 20 минут».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки