Синдром Адели: может ли безответная любовь свести с ума

Разбитое сердце причиняет страдания, но для расстройства нужны причины посерьёзнее.Безответная любовь - это сложное и часто болезненное состояние, которое может оказать глубокое влияние на психическое здоровье человека. В этой статье исследуется феномен, известный как "Синдром Адели", явление, при котором сильные эмоции и страсть к кому-то, кто не отвечает взаимностью, могут привести к серьезным психологическим последствиям.Что такое синдром Адели и каковы его признакиСиндром Адели — это состояние, при котором человек одержим объектом любовной страсти, испытывает нереалистичные ожидания и может преследовать возлюбленного в надежде на взаимность.Другое название этого нарушения — обсессивное любовное расстройство, и оно может иметь следующие признаки:навязчивые мысли о возлюбленном, желание постоянно быть вместе;постоянная потребность что?то делать, чтобы «подтвердить» свою любовь;трата большого количества времени на поиск и просмотр фотографий человека;постоянные звонки и сообщения объекту страсти;преследование человека, проверка мест и активностей, в которых он участвует;вера в то, что чувства взаимны, даже если он прямо говорит о том, что это не так;проблемы с друзьями или семьёй во время одержимости конкретным человеком;самоповреждение для облегчения страданий, попытки суицида.Своё название синдром получил из?за печальной истории Адели Гюго — младшей дочери известного французского писателя.Красивая и музыкально одарённая девушка выросла в Париже. После переворота 1851 года семья Гюго, спасаясь от политического преследования, вынуждена была переехать на Нормандские острова. Там Адель и повстречала офицера британской армии Альберта Пинсона, который стал объектом её одержимой страсти.В одних источниках утверждают, что мужчина сватался к Адели, но был отвергнут, в других — что разрыву способствовал Виктор Гюго, поскольку был ярым националистом и не желал иностранного зятя.Как бы то ни было, Альберт и Адель расстались, и офицер по назначению уехал в Галифакс — город в Новой Шотландии, провинции Канады. Адель же, вне себя от тоски по возлюбленному, воспользовалась отсутствием матери и отправилась за ним.Девушка была одержима своей страстью и писала родным, что вышла замуж, хотя на самом деле Пинсон не имел с ней связей. Она страдала от шизофрении и бредовых идей, вела нищенскую жизнь и перестала общаться с семьёй.По одной версии, из Новой Шотландии Адель уехала за своей любовью на Барбадос, где скиталась, пока её не вернули во Францию в возрасте 42 лет. По другой — её брат Франсуа?Виктор Гюго привёз бедняжку на родину прямиком из Галифакса в 34 года.Как бы то ни было, после возвращения Адель отправили в психиатрическую лечебницу, где она и пробыла вплоть до своей кончины в возрасте 85 лет.Может ли безответная любовь свести с умаСудя по всему, Адель свела с ума вовсе не любовь. Ещё до встречи с Пинсоном девушка страдала от депрессии, а в семье Гюго встречались истории психических расстройств. Например, брат писателя болел шизофренией.Кроме того, в 13 лет Адель пережила смерть старшей сестры, а затем из Парижа отправилась на остров с «почти монастырскими условиями». Её мать писала мужу, что в этой обстановке девушка слишком много думает, и её мысли иррациональны и губительны для неё.Таким образом, у Адели уже были предпосылки для болезни, и хоть безответная любовь и могла стать последней каплей, это явно было не единственной причиной сумасшествия девушки.Да, сильные чувства могут причинить много боли. Эмоционально травмированный человек страдает от исчезновения доверия, теряет самооценку, злится, переживает чувство утраты.В то же время большинство людей вполне успешно справляются с болезненным опытом, не развивая зависимости от объекта страсти, и лишь у небольшого процента проявляется обсессивное любовное расстройство.Какие нарушения могут привести к синдрому АделиСиндром Адели не входит в официальный перечень заболеваний, и за ним могут скрываться сразу несколько психических проблем.1. Обсессивно?компульсивное расстройство (ОКР) — психическое заболевание, при котором человека посещают навязчивые мысли — обсессии, с которыми он пытается справиться, совершая определённые действия?ритуалы — компульсии. Некоторые психологи предполагают, что Адель в дополнение к шизофрении страдала и от этого недуга.2. Пограничное расстройство личности (ПРЛ) — заболевание, при котором человек обладает гиперчувствительностью, с трудом контролирует свои эмоции и поведение, имеет нестабильную самооценку, может подвергать себя опасности или наносить самоповреждения.3. Проблемы с привязанностью. В одном небольшом исследовании с участием 290 студентов выяснили, что чаще всего от обсессивной любви страдают люди с амбивалентным типом привязанности. Такой может сформироваться, если родители или опекуны ребёнка ведут себя непоследовательно: то удовлетворяют потребности малыша, то остаются безразличны. В результате такого воспитания человек не чувствует себя в безопасности, сильно привязывается к людям и боится, что его бросят.4. Бредовое расстройство — ложные убеждения, в которые человек продолжает верить, несмотря на очевидные доказательства обратного. Одной из разновидностей бредового расстройства является эротомания — вера в то, что другой влюблён в больного, хотя тот напрямую или через поведение доказывает противоположное. Страдающие эротоманией могут преследовать объект обожания, досаждать письмами и звонками и даже пытаться проникнуть в дом или на рабочее место.Кроме того, синдром Адели нередко сопровождается депрессивным и тревожным расстройствами.Можно ли избавиться от синдрома АделиКак и другие расстройства, синдром Адели поддаётся лечению.Если одержимость человеком долго длится и серьёзно ухудшает качество жизни, стоит обратиться к психиатру. Конкретное лечение будет зависеть от того, какие расстройства сопутствуют обсессивной любви.Специалист может назначить фармакологическую поддержку, например антидепрессанты, а также посоветует метод психотерапии.Такой подход не только поможет справиться с болезненными чувствами, но и защитит от них в будущем. Выстроив более здоровые отношения с собой и окружающим миром, человек с меньшей вероятностью снова влюбится до одержимости.

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