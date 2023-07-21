Инфекционный конъюнктивит или аллергический? 4 признака, как отличить один от другого

Инфекционный конъюнктивит встречается чаще, чем аллергический. Однако часто симптомы схожи, поэтому отличить одно от другого не всегда легко. А это важно для подбора правильного лечения.Конъюнктивитом называют воспаление слизистой оболочки глаза — конъюнктивы. Такое состояние сопровождается:покраснением белка глаз;отеком век;слезотечением;светобоязнью.Однако возникать оно может по разным причинам — как из-за аллергической реакции, так и на фоне попадания в организм патогенных бактерий и вирусов. А знать, что именно спровоцировало воспаление слизистой глаз, важно, ведь от этого будет зависеть течение болезни и лечение в каждом конкретном случае.По словам Ольги Малиновской, руководителя медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL, конъюнктивит чаще связан с инфекцией, чем с аллергией.«Взрослые в основном страдают от заболевания, вызванного аденовирусом, а у детей бактериальный и вирусный конъюнктивиты встречаются с одинаковой частотой», — уточнила Ольга Малиновская.Как отличитьКак рассказала специалист, аллергический конъюнктивит возникает при контакте с аллергенами, например с пыльцой. Для него характерны:зуд;отечность слизистых;ощущение жжения;часто — насморк, чихание.«Симптомы усиливаются, когда человек взаимодействует с аллергеном — например, находится на улице. И они ослабевают, если он входит в помещение. Кроме того, у аллергического конъюнктивита нередко наблюдается сезонность. Он неопасен для окружающих, заразиться им нельзя», — говорит Ольга Малиновская.Инфекционный же конъюнктивит протекает иначе. Вирусные формы передаются воздушно-капельным путем, бактериальные — контактным, то есть через грязные руки или зараженные предметы. Вот по каким признакам можно понять, что дело все-таки в инфекции.Инфекционный конъюктивит может появиться в любое время года, у него нет сезонности.Он часто сперва поражает только один глаз, а затем переходит на второй.Воспалению слизистой глаза нередко предшествуют повышение температуры тела, кашель и другие простудные симптомы.Гнойные выделения. Они больше характерны для бактериального конъюнктивита, хотя при вирусной форме тоже бывают, но незначительные. Еще один признак бактериальной формы — сильная сухость глаза и даже боль.Как напомнила Ольга Малиновская, игнорировать эту болезнь нельзя: воспаление может перейти на другие части глаза, что чревато ухудшением зрения и даже слепотой. Однако подобрать адекватное лечение можно будет только после того, как станет ясна причина зуда и отеков глаз.«Для борьбы с аллергическим конъюнктивитом, как правило, назначают антигистаминные препараты, также рекомендовано уменьшить контакт с аллергеном. Лечение инфекционных форм другое. В том случае, если заболевание вызвано бактериями, врач пропишет антибиотик, который совершенно бесполезен как при аллергии, так и при вирусной причине воспаления», — заключила эксперт.

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