Врач Демьяновская: метеозависимость может повлиять на развитие сердечной катастрофы

Невролог Екатерина Демьяновская: в связи с имеющейся метеозависимостью у некоторых людей может развиться сердечно-сосудистая катастрофа.Врач Демьяновская напомнила, что при метеозависимости люди ощущают ухудшение самочувствия в связи с резкими погодными изменениями – дождем, снегом, похолоданием, жарой и так далее.«Метеозависимость не является болезнью – это предрасположенность к избыточной реакции вегетативной нервной системы на изменение внешних условий, в том числе погодно-климатических. Вегетативная система некоторых людей чрезмерно реагирует на перемены погодных условий», - сообщила Екатерина Демьяновская.Невролог объяснила, что как таковое плохое самочувствие на фоне погодных колебаний не может стать причиной угрожающих жизни состояний. Но если, например, у человека имеет хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы, те изменения, которые происходят в его организме из-за резкой смены погоды, могут повлиять на развитие сердечной катастрофы.«Климатические условия способны спровоцировать декомпенсацию (ухудшение течения) основного заболевания, а это, в свою очередь, ведет к сердечно-сосудистой катастрофе», - уточнила врач.Невролог поделилась мнением о том, что метеозависимость как раз часто формируется именно при имеющихся хронических болезнях сердца и сосудов, неврологических нарушениях Специалистка посоветовала людям с этими заболеваниями консультироваться с врачом, если в случае погодных изменений они ощущают разные негативные симптомы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки