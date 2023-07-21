Дерматолог Гольдин дал 5 советов, как предотвратить морщины на лбу

Помимо «гусиных лапок» или морщин на губах, со временем образуются и первые морщины на лбу. Конечно, они не так уж плохи и просто являются частью этого.С 25 лет выработка коллагена в нашей коже все больше снижается. Результат – первые мелкие морщинки.К сожалению, естественный процесс старения кожи невозможно предотвратить. С помощью нескольких приемов вы можете противодействовать морщинам на лбу. Как это работает?1. Проверьте свои глазаВы часто хмуритесь, но точно не знаете, почему? Тогда, возможно, вам стоит проверить зрение. Потому что, если вы плохо видите, вы автоматически хмуритесь. Очки, которые созданы специально для вас, могут не только помочь вам снова лучше видеть, но и расслабить выражение лица.2. Следите за своим питанием"В дополнение к достаточному потреблению жидкости витамин С, например, очень важен для красивого и молодого цвета лица", - говорит врач-дерматолог Григорий ГольдинНапример, он повышает активность клеток, предотвращает появление пятен и делает цвет лица сияющим."Незаменимые жирные кислоты важны для эластичности кожи. Их можно найти, например, в авокадо, орехах, чернике, капусте и рыбе".3. Положитесь на правильный уход за кожейПравильный уход за кожей также необходим для предотвращения морщин на лбу. В дополнение к ежедневному очищению и тщательному уходу, вы также должны интенсивно ухаживать за своей кожей один или два раза в неделю."Для этого идеально подходят пилинги и маски с гиалуроновой кислотой, витамином С, ретинолом или ресвератролом. Они стимулируют кровообращение и ускоряют важные обменные процессы в коже".4. Защитите себя от солнцаЭтого действительно нельзя сказать достаточно: УФ-лучи играют огромную роль в старении кожи. Так что защищайтесь от солнца каждый день, даже в плохую погоду.Таким образом, вы избежите преждевременного старения кожи, необратимого повреждения кожи или нарушений пигментации, утверждает дерматолог Гольдин.5. МассажВсе, что стимулирует кожу и стимулирует кровообращение, противодействует старению кожи, а значит, и морщинам. Для этого совсем не обязательно бежать за косметикой или покупать дорогие средства.

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