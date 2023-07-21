Ангина: симптомы, причины, лечение
Спросили врача Максима Елисеева, почему возникает ангина, какие у нее симптомы, как лечат заболевание и правда ли, что у него могут быть опасные последствия.
Что такое ангина и почему она возникает?
Ангиной называется поражение небных миндалин. Причина этого заболевания — инфекционный агент. Например, стафилококки, стрептококки. Но главное, что это бактерии.
Небная миндалина — один из естественных барьеров нашего иммунитета, в миндалины попадает инфекция, начинается борьба в пределах миндалин. И когда инфекция погибает, тогда особо сильно никак заболевания себя не проявляет. Может быть, например, першение в горле или боль при глотании. Если же иммунитет не справляется, то развивается ангина, которая может протекать как за несколько часов, так и в течение двух-трех дней.
Симптомы ангины
При ангине есть выраженный болевой синдром. У больного поднимается температура, возникает кашель. Если посмотреть в ротовую полость, можно увидеть отекшие миндалины с белесыми вкраплениями — это продукты борьбы иммунной системой с инфекцией.
Лечение ангины
Чтобы справиться с ними, нужно орошать горло специальными средствами, а также принимать антибактериальную терапию, чтобы помочь организму бороться с инфекцией.
Дома можно лечить неосложненные формы, если же интоксикация нарастает, боль выраженная, температура высокая, такие состояния лечатся в инфекционном стационаре и необходимо вызвать скорую.
Опасные последствия
По словам врача, последствия у этого заболевания достаточно неприятные. Во-первых, острые формы ангины плохо поддаются адекватному лечению. И, как правило, неверно принимая антибактериальную терапию, неправильно орошая сами миндалины, мы не побеждаем инфекцию, а просто глушим симптомы, и процесс становится хроническим. Самое неприятное осложнение — это ревматологические заболевания. Например, бактериальные эндокардиты.
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