Все, что нужно знать о мороженом: когда, кому и почему летний десерт опасен

Летом мороженое занимает особое место среди сладостей. Но помимо удовольствия оно может принести и негативные последствия, которые следует учитывать. Кому мороженое противопоказано и как наслаждаться им, минимизируя возможные риски для здоровья? Рассказываем в статье.Мороженое привлекает нас большим разнообразием вкусов, текстур и возможностей для экспериментов: от классических ванильных и шоколадных вариантов до более смелых сочетаний, таких как мятное, алкогольное, сырное и даже хлебное. Недаром многие люди связывают мороженое с приятными воспоминаниями: летние вечера, походы к морю или праздничные встречи с друзьями и семьей…ИЗ ЧЕГО ДЕЛАЮТ МОРОЖЕНОЕ?В рецепте классического пломбира основным ингредиентом является молоко. Для того чтобы пломбир был особенно богатым и кремовым, добавляют сливки, которые содержат высокий процент молочного жира, что делает мороженое нежным по вкусу и текстуре. В массу также добавляют желтки яиц, которые придают мороженому богатый оттенок и повышают кремовость. Кроме того, пломбир содержит сахар и ваниль — для создания характерного аромата и вкуса.Питательная ценность классического пломбира может варьироваться в зависимости от конкретного рецепта или производителя. Но в любом случае пломбир представляет собой относительно калорийный продукт, богатый жирами и углеводами. В 100 г продукта содержится примерно 3-5 г белка, около 15 г жиров, примерно 30 г углеводов, а также до 20 г сахара.ЕСТЬ ЛИ ПОЛЬЗА?В этом холодном лакомстве содержатся и углеводы, и жиры, и белки, которые организм использует для выработки энергии. Мороженое, как и молочные продукты в целом, является хорошим источником кальция, который необходим для здоровья костей и зубов. Кроме того, мороженое часто ассоциируется с положительными эмоциями и может способствовать повышению настроения. Это связано с некоторыми химическими процессами в организме, включая воздействие на нейротрансмиттеры, такие как дофамин и серотонин. При этом мороженое нельзя назвать полезным с питательной точки зрения.КОГДА МОРОЖЕНОЕ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВРЕДНЫММороженое, особенно классический пломбир, содержит лактозу, то есть молочный сахар. Некоторые люди могут иметь лактозную непереносимость. Это значит, что их организм не производит достаточно фермента лактазы для переваривания лактозы. Потребление мороженого в таком случае может вызывать неприятные симптомы:вздутие живота;повышенное газообразование;желудочные боли;акне;повышенные риски развития остеопороза.Благо, для людей с таким диагнозом существуют альтернативы на основе растительного молока или безлактозные варианты мороженого, которыми можно будет побаловать себя без вреда для здоровья.Еще одним аспектом, который следует учитывать, является казеин. Это белок, содержащийся в молоке, который может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Также может развиться непереносимость казеина.Если вы замечаете сыпь, зуд, отек гортани или другие признаки аллергии после употребления мороженого, то лучше всего обратиться к аллергологу. Специалист проведет аллергопробы и установит виновника аллергической реакции. Если аллергия или непереносимость казеина подтвердится, то классическое мороженое лучше исключить из меню, отдав предпочтение альтернативным вариантам без коровьего молока.Осторожным в употреблении мороженого нужно быть тем, кто страдает диабетом или борется с лишним весомВсе дело в добавленном сахаре, которое занимает не последнее место в составе мороженого. Высокое потребление сахара связано с риском развития ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. А еще это приводит к хроническому воспалению в организме, о чем заявляют китайские ученые в своем свежем исследовании. Если вы входите в эту группу людей, то стоит ограничить употребление мороженого или выбрать варианты с такими заменителями сахара, как эритрит или стевия.Наконец, нельзя забывать о дополнительных ингредиентах в мороженом. Это могут быть эмульгаторы, красители, усилители вкуса и другие добавки. Все они могут провоцировать развитие негативных реакций. Например, в исследовании американских ученых было доказано, что некоторые пищевые красители могут оказывать канцерогенное действие. Поэтому рекомендуем обращать внимание на состав того или иного мороженого и выбирать то, в котором содержатся только натуральные компоненты: молоко, сливки, сахар и натуральные ароматизаторы.Мороженое — это прекрасное лакомство, но важно помнить о своем здоровье и индивидуальных потребностях. Умеренное употребление мороженого, особенно альтернативных вариантов на основе растительного молока или без добавленного сахара, может быть частью сбалансированного рациона.И помните, что здоровый образ жизни и разнообразное питание — это ключевые факторы для поддержания вашего благополучия.

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