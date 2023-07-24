Почему может тошнить

Чувство тошноты — это распространенное и неприятное состояние, с которым сталкивается практически каждый человек в течение жизни. Несмотря на его распространенность, причины, вызывающие тошноту, могут быть разнообразными и иногда довольно запутанными.Тошнота может возникать по разным причинам и может быть как мимолетным проявлением, так и сигналом о более серьезных проблемах в организме.Когда тошнота требует срочной медицинской помощиИногда тошнота может быть симптомом опасных состояний, при которых нужна срочная медицинская помощь. Набирайте номер 103 или 112, если есть тошнота и какой?то из этих симптомов:сильная острая боль в груди;боль, которая распространяется в руку, спину, шею или челюсть;затруднённое дыхание;рвота кровью, похожая на кофейную гущу;сильная головная боль и жёсткость мышц шеи;отёчность лица, особенно вокруг рта;затуманенное зрение;сильная спутанность в голове и сонливость;потеря сознания;сильная боль в животе;рвота и температура выше 39 градусов;учащённое дыхание и пульс;рвота и очень сильная головная боль, особенно если такого не было раньше;чрезмерная жажда, сухость во рту, редкое мочеиспускание или его отсутствие, тёмная моча, сильная слабость, головокружение, потемнение в глазах при вставании.Последняя группа признаков указывает на обезвоживание. Другие же могут говорить об инфаркте, нарушении мозгового кровообращения, тяжёлых инфекциях, в том числе мозговых оболочек, внутреннем кровотечении и других состояниях.Если опасных симптомов нет, вы можете попытаться облегчить тошноту самостоятельно. Но, возможно, вам всё равно понадобится медицинская помощь.Почему может тошнитьТошнотой, как и остальными процессами, управляет мозг. Причём заставить его испытывать это ощущение могут сразу очень много стимулов: сигналы от рецепторов в желудочно?кишечном тракте, внутреннем ухе и других органах, раздражение блуждающего нерва, медиаторы, такие как дофамин, серотонин и другие, какие?то химические соединения. А раз стимулов так много, то и причин тошноты огромное количество.Морская болезньМорская болезнь — это состояние, которое возникает не только на кораблях, но и в других видах транспорта: в машинах, поездах, самолётах, а также в кино и при прохождении особенно динамичных компьютерных игр.Она появляется из?за того, что наше тело получает противоречивые сигналы от органов чувств. Например, в машине глаза видят, что изображение за окном меняется, но тело говорит о том, что оно неподвижно.Переедание и болезни желудочно?кишечного трактаТошнить может из?за острых состояний, например острых кишечных инфекций и острой кишечной непроходимости, а также из?за хронических болезней желудочно?кишечного тракта, таких как:гастрит;холецистит;панкреатит;функциональная диспепсия;гастропарез.Впрочем, иногда виновато обычное переедание.Тошноту во всех этих случаях вызывает раздражение рецепторов и нервов желудочно?кишечного тракта.БеременностьТошнота в первые 12 недель беременности — нормальное явление. Организмы женщин по?разному реагируют на изменение гормонального фона, поэтому кто?то не заметит недомогания, а кто?то весь первый триместр будет с трудом смотреть на еду.Помните, что у беременных женщин тошнота может быть вызвана ещё множеством причин. Поэтому обращайте внимание на изменения в состоянии.Побочное действие лекарствТошнота есть в аннотации почти к каждому лекарству. Особенно страдают от неё онкологические больные, которые получают химио- и лучевую терапию.ОтравлениеЯдами наш организм считает не только промышленные вещества и цианистый калий, но и наркотики, психоактивные вещества, в том числе алкоголь, кофеин и никотин.Болезни внутреннего ухаВо внутреннем ухе находится вестибулярный аппарат, который улавливает положение тела в пространстве. Это нужно, чтобы сохранять равновесие. Поэтому при болезнях внутреннего уха появляется головокружение и ощущения как при морской болезни.К таким состояниям относятся:болезнь Меньера;доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ);вестибулярный неврит;инфекция внутреннего уха.Стресс и психические нарушенияТошнота часто возникает как в результате разового стресса, так и при некоторых расстройствах: депрессии, анорексии, булимии, тревожном расстройстве. Дело в том, что серотонин, дофамин и другие медиаторы, баланс которых нарушается при психических расстройствах, влияют на нервные пути, которые вызывают тошноту.Болезни эндокринной системыОрганизм реагирует не только на изменение гормонального фона при беременности, но и на другие скачки гормонов. Так бывает при диабете, гиперпаратиреозе, гипопаратиреозе, гипотиреозе и других расстройствах.Болезни головного мозгаПатологические процессы в головном мозге действуют на центр тошноты и возбуждают его. Поэтому тошнота бывает при:повышенном внутричерепном давлении;опухолях мозга;травмах;абсцессах;кровоизлияниях.Лихорадка и инфекцииПовышение температуры само по себе может вызывать тошноту. Но кроме этого её провоцируют продукты жизнедеятельности бактерий, грибов и паразитов. А ещё паразитические организмы общаются с телом хозяина посредством химических сигналов, которые воздействуют на нервную систему. Это тоже приводит к недомоганию.Другие состоянияВот ещё несколько причин тошноты:сильная боль;мигрень;пониженное давление;обезвоживание;сердечная недостаточность;состояния после операции;грыжа пищеводного отверстия диафрагмы;синдром циклической рвоты и другие.Перечислить все причины тошноты невозможно: это один из распространённых симптомов и побочных эффектов. Так что, если вас не укачало и вы не беременны, при повторяющейся тошноте стоит показаться врачу.

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