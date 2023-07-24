Что делать, если мучает БОЛЬ в суставах: ЗОЛОТЫЕ советы восточной медицины

Как лечить суставные боли без лекарств. Рецепты восточной медицины, проверенные временем и собранные известным журналистом Савелием Кашницким.Боли в суставах следует разделять на хронические и острые. Первые не очень сильны, длительны, к ним, как правило, человек привыкает и даже не всегда активизируется на борьбу, что очень неправильно: продолжаясь долгое время, такие боли могут привести к деформациям суставов. Второй тип болей связан с покраснением суставов, местным повышением температуры, боли могут пульсировать, их трудно терпеть, и обычно больной готов на что угодно – лишь бы облегчить страдания.Натуральные средства при болях в суставахИтак, что следует предпринимать при хронических болях. Если наблюдаются боли в мелких суставах, или даже болей как таковых еще нет, но хрустят пальцы (верный признак приближения суставных болей), вам поможет сгущенный сок листьев ивы. В летний период (для средних широт с мая по август) отыщите дерево плакучей ивы и позаимствуйте у него охапку свежих зеленых листьев.Срывать их следует утром, при этом старайтесь брать преимущественно молоденькие листочки. Дома отожмите через соковыжималку сок из ивовых листьев. 20 г сока (это примерно десятая часть стандартного стакана) оставьте в теплом месте, пока не испарится 2/3 объема. Останется примерно 6 г сгущенного сока – это чуть больше чайной ложки. Сок ивы очень горек, поэтому добавьте в него по вкусу мед или сахар.Ежедневный прием чайной ложки сгущенного сока ивы продолжайте 10 дней, после перерыва такой же длительности лечение можно повторить, после второго такого же перерыва принимайте еще 10 дней.Для более крупных суставов можно использовать смесь ячменной муки со свежевыжатым соком айвы: по 1 столовой ложке того и другого. Полученная тестообразная кашица накладывается тонким слоем на больные суставы, желательно охватить весь сустав по кругу. Облепив таким образом больное место, оставьте обмазку на ночь. Ежедневное десятикратное повторение процедуры принесет облегчение.Вот еще один доступный рецепт при хронических суставных болях. Отварите 2 столовые ложки сухого сельдерея: его опускают в стакан холодной воды, доводят на медленном огне до кипения, кипятят 5–10 минут и процеживают. Пить отвар по 1/2 стакана 3 раза в день до еды в течение 20 дней. После перерыва такой же длительности прием отвара повторяют еще 20 дней.Если боли в суставах острые, применяют другое лечение: 2–3 столовые ложки меда смешивают с 10–20 г (1–2 столовые ложки) любого пищевого уксуса. Уксус – отличное средство доставки целительного меда вглубь тела. Причем, чем боль острее, тем уксуса в указанных пределах должно быть больше (при слабых болях на 1 столовую ложку уксуса – 4 столовые ложки меда). Компоненты размешивают до образования однородной массы в виде кашицы. Ее кладут на сустав, прикрывают сверху вощеной бумагой (но не полиэтиленом – дол жен быть доступ воздуха) и оставляют на ночь. Так делают до 7 ночей подряд, после чего необходим 10-дневный перерыв, затем лечение можно повторить еще в течение 1 недели. Противопоказанием у казанного метода лечения является аллергическая реакция на мед.Если вас беспокоят шпоры на ноге, сгодится этот же рецепт, только уксуса берите чуть меньше (достаточно 1 столовой ложки), зато добавьте 1 каплю йода.Когда острая боль в суставе носит пульсирующий характер и наблюдается местное повышение температуры, можно воспользоваться свежим цикорием: все наверняка видели бледно-голубые цветы, растущие на пустырях. 4 столовые ложки травы цикория вместе с цветками пропустить через соковыжималку, смешать с 1 столовой ложкой ячменной муки, добавить 1 чайную ложку пищевого уксуса и перемешать до образования однородной массы. Полученную кашицу накладывают тонким слоем на больной сустав, обертывая сверху вощеной бумагой, и оставляют на ночь. Так 10 ночей подряд, после 10-дневного перерыва лечение можно повторить.Наиболее радикальное лечение показано при снижении подвижности и заметной деформации суставов, а также при ревматоидном полиартрите (когда пальцы разбухли и скрючены). Тогда помогают горячие ванны отвара сушеных плодов и листьев тутовника (больше у нас известного как шелковица, растущая в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии, годится как белая, так и черная). Отвар готовят так: 10 столовых ложек листьев (ягоды не помешают) заливают 0,5 л воды, на мед ленном огне довод ят до кипения, кипятят 5–10 минут и процеживают. В этот отвар в теплом виде (40 °C) на 15 минут погружают больные руки или ноги. Ванны делают в течение 20 дней, после такого же перерыва лечение повторяют.Кроме подобных рецептов, в восточной медицине известны пищевые продукты, употребление которых тоже помогает побороть боль в суставах.Другой аналогичный продукт – мускатный орех, особенно эффективный для снятия острых болей при радикулитах. 20 штук размалывают и принимают по 1 чайной ложке в день с чаем, едой или посыпают молотым орехом крутое яйцо. Курс лечения – 40 дней.Боли в суставах успешно излечиваются с помощью растущего на болотах сабельника. Отвар из него готовят так: 2 столовые ложки измельченной травы заливают 250 мл холодной воды и держат 15 минут на водяной бане, остужают 45 мину т, процеживают и дополняют отвар холодной кипяченой водой до края стакана. Выпивают стакан в течение дня за 3 раза за час до приема пищи.Настойку из сабельника готовят так: 10 полных столовых ложек измельченных стеблей и корней заливают бутылкой водки, держат в темном прохладном месте 10 дней, ежедневно один раз встряхивая, потом процеживают. Принимают по 1 столовой ложке перед едой 3 раза в день.При болях в суставах также можно успешно использовать пчелиный подмор. 1 десертную ложку подмора заваривают 1 стаканом кипятка, настаивают 15–20 минут, после чего делают местные ванночки для рук или ног или примочки на больное место (сустав или позвонок). Первая процедура длится 5 минут, вторая – 10 минут, предельное время экспозиции – 15 минут. Оставшуюся воду поставить в холодильник, на следующий день подогреть и использовать. Но более двух раз использовать ее нельзя. Всего может быть 10 процедур, потом перерыв 10 дней, и процедуры можно повторять.Для снятия болей в бедренных и коленных суставах надо взять по 30 г можжевеловых ягод, травы донского можжевельника и корня аира болотного, все это истолочь и разделить на 6 равных частей. Одну часть (15 г) засыпать в чайник, залить 4 стаканами кипятка и полчаса настоять на водяной бане. Перед сном не спеша выпить 3 чашки этого настоя. Боль должна утихнуть. Если выступит обильный пот, ничего страшного. Утром надо выпить четвертую чашку горячего настоя и вернуться в постель. Боли совсем не будет. Дальше лекарство принимайте так же.Взять полкило любых костей, промыть, высушить, накрошить и поместить в глиняный горшок. Закрыть крышкой с небольшим отверстием и опрокинуть в пустой горшок. Место соединения горшков густо обмазать глиной и закопать сосуды в землю. На этом месте развести костер на су тки. В нижнем горшке будет своеобразный деготь – чуть красноватый, маслянистый, с запахом сырого мяса. Этим дегтем 5–6 раз в день натирайте больные суставы. Смесь храните в закрытой банке в холодильнике.Высушенные измельченные шишки хмеля смешайте с розовым маслом в пропорции 1: 10. Доведите до кипения на мед ленном огне и настаивайте полчаса. Натирать суставы можно до 3 раз в день. Когда боли уйдут, лечение не прекращайте – 1–2 раза в неделю смазывайте на ночь суставы.Розовое масло можно приготовить в домашних условиях: стакан лепестков светлой розы залейте до краев растительным маслом, доведите до горячего состояния на водяной бане и остудите. После процеживания масло будет готово.Больное место растирают такой смесью: 100 г спирта, 25 мл (1 аптечный пузырек) корвалола, 2 мл (1 ампула) анальгина, столько же димедрола. Лечение продолжать до исчезновения болей.50 г пчелиного воска растапливают в водяной бане, добавляют половину аптечной жестяной баночки вазелина, в растопленной смеси намачивают шерстяную ткань. Ее надо остудить до приятного теплого состояния, приложить к больному месту и прикрыть полиэтиленом и тряпкой. Такие компрессы ставят от 5 до 10 дней подряд.При радикулитных болях мазью из мумие натирают место средоточия боли один раз в день перед сном. Растирка производится до полного всасывания мази. Обычно уже на 2–3 день исчезают боль, припухлость, покраснение. Курс лечения – 10 дней, такой же длительности перерыв, потом повторное 10-дневное лечение. И так в течение 3–4 месяцев.Готовят мазь так: 5 г мумие заливают 1 чайной ложкой холодной кипяченой воды и оставляют, пока мумие не растворится (обычно это требует 5–6 часов). Образуется густая смолообразная масса, к ней добавляют 25–30 г нейтрального крема или жира – свиного нутряного, курдючного, а можно обычного сливочного масла, и тщательно перемешивают.Ослабленные мышцы натирают маслом, которое готовят так: в стакан оливкового масла добавляют 1 столовую ложку порошка черного перца, доводят на медленном огне масло до кипения, кипятят в течение 5–10 минут, охлаждают, процеживают и используют для натираний.Берут небольшой мешочек из натуральной ткани, темно-синего цвета. Внутрь кладут нагретую до 40 °C поваренную соль и топленое масло в пропорции 10: 1. Теплый (масло подогревают) мешок со смесью топленого масла и соли в виде компресса кладут на больное место. Темно-синий цвет ткани аналогичен кварцевому свету в кабинете физиотерапии – он обладает бактерицидным действием. Важно помнить, что класть компресс следует не при острой форме заболевания.Вот тибетское средство для ликвидации боли в суставах: 2–3 раза в день втирают бульон из рыбьих голов, смешанный с водкой и камфарным маслом (на 100 г бульона 50 г камфарного масла и столько же водки).При полиартритах используют ванны с глиняной водой (на объем воды стандартной ванны – 200 г глины) при температуре 38 °C или, если имеются противопоказания к тепловым процедурам, 30 °C в течение 2 часов. Можно также применять влажные обертывания простыней, смоченной глиняной водой, или местные примочки, компрессы.Масло, листья, ветви облепиховых деревьев и шрот (остатки от производства масла) применяют в сильно нагретом растворе в виде каждодневных ванночек – 20 минут, еще раз подогревают – еще 20 минут. И так – по 2 месяца с 10-дневным перерывом. Сначала наступает обострение, но на 4–5-й день боль проходит.

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