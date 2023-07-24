Диетолог рассказала, что съесть после тренировки, чтобы закрепить результат
По словам эксперта, салат из нута поможет восстановить мышцы и уменьшить воспаление. Классическое блюдо состоит из авокадо, томатов, нута, апельсинов, красного лука и оливкового масла. Такое необычное сочетание идеально подходит для восстановления организма.
Средиземноморский салат из нута содержит около 15 г белка, способствующего восстановлению и росту мышц после тренировки.
Кроме того, авокадо — один из ингредиентов — наполнен мононенасыщенными жирами, необходимыми для усвоения питательных веществ. А овощи добавляют салату клетчатки, витаминов и минералов.
В результате это блюдо позволит вам утолить аппетит, а благодаря большому содержанию белка поможет мышцам справиться с нагрузкой.
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