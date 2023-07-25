Опасности тренировок на улице: на что обратить внимание

Летом многие люди предпочитают заниматься спортом на улице, но этот способ тренировок имеет свои недостатки. Спортивный физиолог Никита Скрипник отмечает, что наиболее опасной среди всех видов уличных тренировок является бег. Асфальтное покрытие усиливает нагрузку на коленные суставы и поясничный отдел позвоночника, особенно у высоких людей. Ошибки в подборе обуви и технике бега только усугубляют вред от тренировок.Скрипник напоминает, что для безопасных тренировок на улице важно соблюдать правила подготовки и разминки. Очень часто любители спорта на свежем воздухе это забывают. Однако в остальных случаях уличные тренировки не уступают занятиям в фитнес-зале.Физиолог также рассказал о том, какие упражнения можно считать заменой спортзалу и как сделать тренировки на улице эффективными и безопасными. Он подчеркнул, что важно увеличивать нагрузку от минимальной к максимальной и заниматься постоянно, два-три раза в неделю, чтобы достичь видимых результатов.

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