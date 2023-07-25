Опасности тренировок на улице: на что обратить внимание
Скрипник напоминает, что для безопасных тренировок на улице важно соблюдать правила подготовки и разминки. Очень часто любители спорта на свежем воздухе это забывают. Однако в остальных случаях уличные тренировки не уступают занятиям в фитнес-зале.
Физиолог также рассказал о том, какие упражнения можно считать заменой спортзалу и как сделать тренировки на улице эффективными и безопасными. Он подчеркнул, что важно увеличивать нагрузку от минимальной к максимальной и заниматься постоянно, два-три раза в неделю, чтобы достичь видимых результатов.
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