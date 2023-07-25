4 способа предотвратить скачки сахара в крови

Повышенный уровень сахара в крови разрушает стенки сосудов и негативно сказывается на самочувствии. Как правило, гипергликемия является главным симптомом сахарного диабета, однако скачки глюкозы могут беспокоить человека и до развития серьезных заболеваний.Обычно во избежание подобной нагрузки на организм специалисты рекомендуют следить за количеством сахара в рационе и уделять время физическим нагрузкам. Но какие еще нехитрые способы могут предотвратить скачки сахара в крови?Ешьте больше овощей и ореховЗа счет своего состава клетчатка в ходе растворения превращается в гелеобразное вещество, тем самым замедляя процесс всасывания углеводов в кишечник. Благодаря этому предотвращается потенциальный рост уровня глюкозы в крови. Помимо этого, клетчатка способствует снижению аппетита и, как следствие, спасает от потребления лишней и не всегда полезной пищи. Ею богаты, например, бобовые, овощи, орехи, овсяная каша и некоторые фрукты (яблоки, черника и другие).Не забывайте про водуОбезвоживание – один из главных врагов хорошего самочувствия. Из-за недостаточного потребления воды организм начинает вырабатывать гормон вазопрессин, под воздействием которого почки удерживают жидкость и не позволяют сахару вымываться вместе с мочой. Кроме того, в подобном состоянии печень вырабатывает больше глюкозы, чем обычно.Добавьте уксус в рационОказывается, спасти от скачков сахара в крови может уксус, особенно – яблочный. Он повышает чувствительность к инсулину и снижает гликемический индекс пищи. В ходе одного эксперимента исследователи следили за участниками, которые должны были разнообразить свой привычный рацион уксусом. В результате у них наблюдалось значительное уменьшение уровня сахара в организме в сравнении с добровольцами из другой группы. Как уточнили ученые, чем крепче уксус, тем лучше он справляется с поставленной задачей.ВысыпайтесьУченые неоднократно приходили к выводу, что качество и продолжительность сна сказываются на общем самочувствии и даже могут выступать в качестве своеобразного лекарства. То же самое можно сказать и о роли сновидений в регуляции уровня сахара в крови. Например, ранее проведенные исследования показали, что сон длительностью менее 4 часов приводит к увеличению глюкозы в организме. В то время как продолжительный и глубокий сон, наоборот, позволяет мозгу лучше контролировать и "фильтровать" сахар в крови.

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