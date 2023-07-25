«А нюх как у собаки»: китайские ученые выяснили, что говорит о человеке обостренное обоняние

Некоторые могут похвастаться очень тонким обонянием. Они первыми понимают, что колбасу лучше не есть, избегают поездок в лифте из-за запахов, которые другие даже не слышат, и постоянно проветривают помещение. Ученые уверены, что таким потрясающим нюхом эти люди наделены не просто так.В распоряжении человека всего пять чувств, с помощью которых он может познать этот мир. Современный образ жизни чаще всего делит людей на два лагеря — визуалов и аудиалов. Но особняком стоят те, кто живет на «планете ароматов» — тонко чувствует даже неуловимые для других запахи.Оказывается, обостренное обоняние способно сказать о нас многое. Китайские ученые из Южного медицинского университета полагают, что тонкий нюх говорит о мощном сексуальном темпераменте. О результатах исследования говорится в статье, опубликованной в журнале Archives of Sexual Behavior.Секс и обоняние связаныЗапахи помогают млекопитающим охотиться, общаться с себе подобными и находить особей для размножения. Так, животные сторонятся запахов, напоминающих их собственные, чтобы избежать инбридинга — скрещивания близкородственных форм.Человек, выбирая сексуального партнера, тоже подсознательно ориентируется на то, нравится ему, как тот пахнет, или нет. Ароматы некоторых людей ему могут казаться более притягательными, другие — отталкивающими. Кроме того, запахи тела транслируют химические сигналы: они сообщают другому человеку, есть физическое влечение или нет. Также исследования показывают, что во время овуляции запах подмышечных впадин и женской вульвы кажется мужчинам очень приятным и усиливает возбуждение.Кроме того, доказано, что люди с острым обонянием получают от интимной близости больше удовольствия и чаще испытывают оргазмы. В связи с этим была выдвинута гипотеза, что обработка человеческих запахов происходит не в тех областях мозга, которые отвечают за обоняние, а в тех, что обрабатывают социальную информацию.Что выяснили ученыеИсследователи из КНР устроили два онлайн-опроса. В первом приняли участие около двух тысяч китайских студентов. Им задавали вопросы о их половой жизни, а также о том, какое значение для них имеют запахи и какие привычки с ними связаны.Оказалось, что чем выше либидо у человека, тем больше значения для него имеют запахи, иными словами, он просто чаще принюхивается к другим людям. Причем женщины обычно обладают более чувствительным носом, чем мужчины.Второй опрос был проведен в Индии и США, в нем приняли участие почти 600 молодых жителей этих стран. В итоге выяснилось, что этнические и расовые различия, а также разный культурный и социальный контекст значения не имеют: связь между обонянием и сексом была столь же явной. К слову, ранее считалось, что в разных культурах бытуют различные обонятельные характеристики.

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