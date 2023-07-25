Диетолог Мухина: питье парного молока может привести к поражающему мозг бруцеллезу
Врач-диетолог Мухина констатировала в интервью: пить парное молоко опасно для здоровья.
«Ни в коем случае нельзя ни пробовать парное молоко, ни пить его», - сказала доктор медицинских наук «Москве 24».
Мухина предупредила о высокой риске заражения бруцеллезом при употреблении парного молока. Бруцеллез является инфекцией, способной передаваться человеку от больного животного. Мишенями его переносчиков в организме могут быть многие органы. Одним из самых опасных последствий бруцеллеза является поражение головного мозга.
«Бруцеллез – это страшное заболевание, которое может поражать в том числе и головной мозг, когда в нем происходит образование очагов микроорганизмов», - предупредила Мухина.
Врач заявила, что в результате такого поражения возможно развитие у человека психических, параноидальных расстройств. Специалистка подчеркнула, что молоко после дойки должно подвергаться термической обработке – это защитит его от заражения вызывающими бруцеллез бактериями.
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