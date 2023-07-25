Эти изменения в характере предупредят о начале деменции — мнение психиатра

О начале старческого слабоумия не всегда могут говорить только лишь проблемы с памятью или какими-то бытовыми навыками. Они могут появиться позже. А сначала, как говорят медики, начнет меняться характер и поведение.По словам врача-психиатра Натальи Глебашевой, изменение характера — первый признак деменции. Людям, у которых заболевание пока в начальной стадии, становится сложнее справляться со своими обязанностями, они становятся ранимыми, обидчивыми, часто жалуются, что к ним предъявляют завышенные требования на работе и дома. По словам врача, перемены в поведении и характере из-за болезни обычно происходят достаточно резко.Психиатр советует обратить внимание на появление у близкого вам человека следующих перемен в поведении и характере, которых раньше вы за ним не замечали:обидчивость;раздражительность;нет критического восприятия ситуации, упрямство;сниженное настроение;необоснованное чувство усталости;редко выходит из дома, даже в поликлинику или магазин;потеря интереса к работе и хобби;не хочет готовить еду, отдает предпочтение самым примитивным блюдам вроде каш и бутербродов.Врач предупредила, что каждый из этих признаков сам по себе может указывать не только на начало деменции, но и на развитие других заболеваний. Поэтому, если у человека в пожилом возрасте сильно поменялся характер, — это всегда повод обратиться к врачу. Однако с развитием деменции может отключаться критическое мышление, поэтому человек может даже не осознавать, что болен.Деменция или просто старость?По словам Натальи Глебашевой, в отличие от деменции процесс старения обычно не меняет кардинально характер человека.«В норме к старости заостряются те черты характера, которые у человека были основными. Кто был добрый, становится добрее; кто был вредный, становится вреднее. При нормальном старении возрастные изменения не вызывают существенных и резких изменений ни в характере, ни в повседневной жизни. То есть человек продолжает вести примерно ту жизнь, к которой он привык. И даже если у пожилого человека возникают сложности с освоением новых навыков или выпадают из памяти какие-то события, это еще не говорит о начале заболевания. О деменции говорят другие признаки, такие как потеря профессиональных и бытовых навыков, которые были усвоены очень хорошо. К примеру, если человек перестает справляться с вязанием, которое раньше любил, — это не вариант нормы», — добавляет специалист.ЦифрыПо данным ВОЗ, каждый год в мире выявляют примерно 10 млн новых случаев деменции. Всего этим заболеванием страдает примерно 20% населения старше 65 лет.У кого выше риски заболетьКак рассказали в минздраве Новосибирской области, врачи выделяют несколько основных факторов, повышающих риск развития с возрастом слабоумия:мутации в наследуемых генах; ,возраст — у людей старше 60 лет риск заболеть увеличивается вдвое каждые 5 лет;черепно-мозговые травмы;высокий уровень холестерина в крови;артериальная гипертензия;низкая физическая активность;низкая умственная активность.«Когда мы обучаемся каким-то новым навыкам, в головном мозге формируются новые нейронные связи. Чем больше мы учимся, чем больше навыков осваиваем, тем больше связей между клетками формируется и тем выше потом компенсаторные возможности мозга. Даже если где-то в мозге случится нарушение функций, как бывает в случае деменции, другие боковые связи возьмут на себя всю нагрузку. Поэтому образование, обучение новым навыкам до последних лет жизни защищает от развития деменции», — говорит психиатр.

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